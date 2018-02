El violeta quiere superar la derrota clásica ante Torque

Defensor Sporting recibe en el Franzini a Torque con la necesidad de volver a la victoria tras la derrota clásica sufrida el fin de semana pasado frente a Danubio.



Los violetas no quieren perder la chapa de candidatos con la que arrancaron la temporada, sobre todo después del buen año que tuvieron en el 2017.



El técnico Eduardo Acevedo recupera dos piezas importantes en su equipo: Ayrton Cougo y Carlos Benavídez. El melense no pudo estar ante los de la Curva por un esguince que sufrió en la primera fecha frente a Atenas. Y Benavídez fue expulsado en ese encuentro por lo que tampoco pudo jugar el clásico.



Enfrente estará Torque, uno de los equipos recién ascendidos de la B, donde realizó una gran campaña y logró el ascenso en forma anticipada. Pero ahora la historia es otra y el equipo dirigido por el argentino Pablo Marini aún no ha conseguido ganar.

la previa Los detalles del partido Defensor Sporting: G. Reyes, G. Maulella, N. Correa, E. Goñi, M. Suárez, M. Cardacio, C. Benavídez, A. Cougo, M. Cabrera, Germán Rivero y Facundo Castro. DT: Eduardo Acevedo.



Torque: M. Cubero, L.Pais, M. Bonjour, S. Etchebarne, G. Sena, L.Ezquerra, A. Brun, D. Pereira, V. Castellanos, J. Hinestroza y M. Saavedra. DT: Pablo Marini.



Árbitro: Leodan González. Asistentes: Gabriel Popovits y Daniel Castro.

Estadio: Luis Franzini

Hora: 17:00.