Defensor Sporting y Danubio consultan por la situación de Atlético Mineiro

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Defensor Sporting decidió enviar una nota de consulta a la Conmebol sobre el tema de los clubes que mandaron las listas de buena fe en forma tardía, entre los que se encuentra Atlético Mineiro, rival de los violetas en la tercera fase de la Libertadores.



Ayer a mediodía el presidente del club, Daniel Jablonka, se reunió con el delegado Eduardo Neira para estudiar la situación. Y luego se comunicaron telefónicamente con todos los integrantes de la directiva antes de fijar una posición.



Finalmente, se decidió enviar una nota a la Conmebol: una especie de consulta que podría eventualmente convertirse en un reclamo.

Es que ante el reclamo de otras instituciones que están en su misma situación, Defensor Sporting no podía quedarse de brazos cruzados. Se trata de un tema de responsabilidad ante sus asociados. Se deben a los socios, que bien podrían preguntarse por qué le reclamaron los puntos a Barcelona y no lo hacen ahora.



A diferencia del planteo por la situación del volante de Barcelona de Guayaquil, Sebastián Pérez, en el que los violetas estaban convencidos que la Conmebol fallaría a su favor, esta vez no están tan seguros. Sobre todo después de que ayer se supiera que el Tribunal Disciplinario de la Confederación decidió aplicarle una sanción económica a los seis equipos de la ANFP chilena por la irregularidad en el envío de las listas de sus jugadores en las copas Libertadores y Sudamericana.



Así las cosas, Colo-Colo, Unión La Calera, Deportes Antofagasta y Unión Española, Universidad de Chile y Palestino fueron multados en 15.000 dólares cada uno.



Y en el Parque Rodó entienden que lo lógico sería que lo mismo sucediera con todos los demás clubes involucrados.



De todas maneras anoche enviaban la nota a la Conmebol para cubrir los aspectos formales. Entienden, además, que deben hacerlo por Barcelona. Porque en caso contrario los ecuatorianos bien pueden argumentar que a ellos les reclamaron todo y ahora que tienen la posibilidad de volver a hacerlo no lo hacen.

La directiva de Danubio tomó la determinación de enviar anoche, vía mail, una nota a la Unidad Disciplinaria de la Conmebol, muy similar a la que mandó Defensor Sporting.



Cabe recordar que los de la Curva de Maroñas fueron eliminado en la segunda fase de Libertadores por Atlético Mineiro, uno de los 21 clubes que enviaron sus listas de buena fe para las copas fuera de tiempo.



“Entendemos que la Conmebol debía habernos informado inmediatamente de la inhabilitación de los futbolistas por los envíos tardíos de la listas de buena fe de varios equipos”, le dijo a Ovación el doctor Juan Francisco García, delegado de los danubianos en la AUF.

Supuestamente, Danubio está fuera del plazo para reclamar (hay 24 horas para presentar los reclamos), pero la situación de los clubes que enviaron tarde sus listas de buena fe recién se dio a conocer el miércoles.



“Nosotros vamos a accionar ahora, cuando nos enteramos. No sabemos cuándo fue que Atlético Mineiro envió su lista. Si lo hizo un minuto tarde o tres días tarde, porque la Conmebol no lo informó. Los clubes uruguayos no teníamos forma de saberlo por lo que en nuestro caso el plazo no debería haber corrido. En la nota que enviamos solicitamos una aclaración de las fechas”, explicó García, quien fuera hasta el año pasado el secretario general de la institución.

Los danubianos se enteraron anoche que la Conmebol ya había sancionado económicamente a seis clubes chilenos, que estaban en la misma situación que Atlético Mineiro, por lo que estiman que seguramente sucederá lo mismo con todas las instituciones que se encuentran en esa situación.



De todas maneras entendieron que debían enviar la consulta a la Conmebol, una consulta que si se confirma se vuelve un reclamo. “Creemos que hay que hacer lo correcto y además es lo que decidió la directiva”, enfatizó el delegado de los de la franja.