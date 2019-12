Defensor Sporting cesó a Ignacio Risso y busca entrenador

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Defensor Sporting no tuvo la mejor temporada. El equipo no logró clasificar a copas internacionales, algo que era una constante en los últimos años, pero que no se dio pensando en 2020.

Eso motivó a la Comisión Directiva de los violetas a cesar a Ignacio Risso como entrenador del plantel principal del equipo del Parque Rodó y ahora se deberá buscar un sustituto de cara a la próxima temporada.

En las últimas horas se especulaba con que “Nacho” iba a presentar la renuncia, algo que finalmente no ocurrió ya que entre otras cosas, el técnico tenía contrato hasta diciembre del próximo año.

La Comisión Directiva resolvió cesar el vínculo laboral con el Cuerpo Técnico, por tanto Ignacio Risso dejó de ser el entrenador de Defensor Sporting. pic.twitter.com/bRrIk6zj07 — Defensor Sporting (@DefensorSp) December 12, 2019

Pero los directivos analizaron la situación y decidieron el cese del entrenador que al frente del primer equipo de Defensor Sporting dirigió 30 partidos con 11 triunfos, 8 empates y 11 derrotas.

Ahora, la Comisión Directiva de los violetas que entrenarán hasta este viernes para luego salir de licencia, deberá buscar el sustituto y uno de los nombres que suena es el de Martín Lasarte.