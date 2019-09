Defensor Sporting arranca el torneo Clausura en el CDS y busca revivir

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Defensor Sporting comienza el torneo Clausura con la esperanza renovada. La temporada no ha sido buena para el equipo del Parque Rodó. Lejos está de ser el equipo que acostumbra a palear los campeonatos. Hizo un mal Apertura, que obligó al cambio de entrenador en la mitad del torneo. Y un Intermedio irregular, donde solo consiguió dos victorias. Poco.



Hoy ocupa el decimosegundo lugar en la tabla anual. Y es raro no ver a lo violetas en los puestos de clasificación a copas internacionales. Por eso los hinchas se ilusionan con arrancar bien el Clausura el domingo en el CDS para iniciar la ansiada recuperación.

Ignacio Risso lleva cinco meses al frente del primer equipo. Llegó para la octava fecha del Apertura (empate 0 a 0 con Boston River) cuando ocupó el lugar del “Polilla” Jorge Da Silva.



“En estos meses el equipo ha crecido mucho, aunque todavía queda margen para seguir mejorando. Vamos por buen camino. Este campeonato viene con muchas fechas entre semana y eso nos va a permitir mover un poco el plantel, no preparamos sólo a once futbolistas. Y la respuesta de los jugadores ha sido muy positiva”, dijo Risso quien según aseguró no siente la presión de tener que volver al equipo a los primeros lugares.



“Lo bueno que tiene Defensor es que siempre va a ser exigente. Acá siempre se busca estar arriba. Y eso no te permite descansarte. Es una linda presión, aunque no la tomo como tal, pero sé que hay que estar siempre arriba”, afirmó el entrenador.

Los hinchas de la banda Marley tienen puestas muchas de sus esperanzas en el argentino Mariano Pavone, quien llegó para el Intermedio. Fue titular en seis de los siete partidos del torneo y anotó cinco goles. Uno de ellos para la victoria clásica frente a Danubio, algo que los parciales violetas mucho valoran.



El delantero argentino, de 37 años, se ha metido a los hinchas en el bolsillo, pero no sólo por sus goles. Se entrega en cada pelota y si tiene que bajar a marcar lo hace.



Comenzar un torneo con un buen resultado siempre es importante. Más aún hoy para el equipo de Risso. “Es un linda prueba de incio, un partido bastante motivante por el rival. Los futbolistas ya han demostrado que en estos partidos siempre están a la altura. Nos viene muy bien”, dijo Risso. Cabe recordar que en el Intermedio Defensor Sporting venció a Nacional 2 a 1 y empató con Peñarol 2 a 2. En ambos partidos anotó el volante Martín Rabuñal, uno de los puntos altos del equipo.

Risso no cree que Peñarol no llegue bien al juego. Por más que haya sido superando ampliamente en el clásico y superado por Nacional en la Anual. “No se sabe cómo estará Peñarol. Porque los dos equipos grandes y también nosotros hemos tenido momentos complicados. Donde uno piense que eso es una ventaja se equivoca”.



Aunque el técnico no lo hace público tras estas dos última semanas sin actividad, la oncena está definida. Fuentes, Mauricio Gómez, Menosse, Malvino, Mauro García, Alvaro González, Rabuñal, Laquintana, Boggio, Pablo López y Pavone saldrán al CDS.

CONVENCIDO. “Estamos con muchas ganas. Ojalá podamos arrancar bien el Clausura para sumar en confianza. Estamos convencidos del trabajo que estamos haciendo. Nos hemos adaptado a la idea que pide el entrenador, que es buena. Sabemos que el camino es este, aunque capaz que no se ha visto reflejado en los resultados”, admitió Martín Rabuñal. “Hubo partidos que se nos escaparon por detalles. Y otros que no supimos cerrar. Nos faltó regularidad”, agregó el volante.

Rabuñal. El volante de los goles a los grandes. Foto: archivo El País.

“Siempre al enfrentar a un grande hay una gran expectativa, más ahora que es al comienzo del torneo. Sabemos la clase de partidos que son. Peñarol viene un poco golpeado por lo del clásico y porque Nacional lo pasó en la tabla anual, pero es el campeón del Apertura y pelea la anual. Con nuestras armas trataremos de llevarnos el partido”, analizó Rabuñal, que lleva ya cinco años en la Primera División de los violetas. Debutó de la mano de Heber Silva Cantera. Hoy se ha convertido en uno de los mejores volantes del medio. Forma una buena dupla con el “Tata” González y además tiene gol. Le anotó a los dos grandes.

fuentes "Peñarol es Peñarol, juega en su cancha y va a querer levantar" Sebastián Fuentes llegó a Defensor Sporting a principio de año para reforzar al arco tras la lesión de Guillermo Reyes. “Hoy el equipo ha levantado. Y en lo personal cuando el equipo está bien, ayuda. Yo estoy muy contento de estar en Defensor, muy a gusto. Y laburando a full”, dijo. “Hoy el equipo está bien, cada día que pasa nos estamos afianzando cada vez más con la idea del entrenador. El equipo tiene una identidad. Y estamos saliendo adelante con muchos jugadores del club y eso habla muy bien del trabajo”, añadió. “Vamos a respetar a Peñarol como hacemos con todos los rivales, pero manteniendo nuestra idea, se juegue donde se juegue”, analizó. “Peñarol es Peñarol, es un grande, juega en su cancha y va a querer levantar. Vamos a encararlo con mucha seriedad y mucha responsabilidad. Tiene buenos jugadores, como Gargano y Viatri que son jugadores de elite. Hay que tomar precauciones. Arrancar ganando es muy importante para el Clausura y para la Anual”, culminó Fuentes.

Arquero. Sebastián Fuentes se ha destacado frente a los equipos grandes. Foto: archivo: El País