Defensor y São Paulo llegaron a un acuerdo por Gonzalo Carneiro

Hay acuerdo entre São Paulo y Defensor Sporting por el pase de Gonzalo Carneiro al equipo brasileño.El contrato se firmará este mismo viernes.



El jugador ya está recuperado de la pubalgia luego de hacer la recuperación a nivel particular y ya está en condiciones de sumarse a su nuevo equipo.



Según pudo conocer Ovación, Săo Paulo pondrá US$ 3.000.000 por la ficha del delantero que firmará un contrato por tres temporadas. A Defensor le quedará US$ 1.000.000. El resto se divide entre el representante y el jugador.



Días atrás el propio futbolista publicó en redes sociales una foto junto a Diego Lugano, flamante Superintendente de Relaciones Institucionales del elenco tricolor.

Charla y mates con el capitan ✌️ Una publicación compartida de @ gonzalocarneiro10 el Mar 22, 2018 at 8:29 PDT