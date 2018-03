A Defensor el Parque le cuesta más

A Defensor Sporting no le ha ido muy bien en el Parque Central desde su reinauguración cuando tuvo que llegar hasta allí para enfrentar a Nacional. Sin embargo, tampoco se puede decir que le ha ido muy mal.



Los violetas fueron 12 veces visitantes ante los tricolores desde la reinauguración del estadio en 2005 y solo pudieron sacar tres victorias. No obstante, también es cierto que le arrancaron cuatro empates al conjunto local y se fueron derrotados en cinco ocasiones.



Quizás lo más atinado a la hora de valorar los antecedentes es decir que por lo general Nacional no pierde en el Parque Central cuando recibe a Defensor Sporting. Lo que sí es cierto es que la institución de Punta Carretas lleva más de cinco años sin sacar una victoria del escenario tricolor.

Última vez.

El último triunfo alcanzado por los violetas en el escenario de La Blanqueada fue el 24 de febrero de 2013, cuando con un gol de Diego Laxalt se impusieron por 1-0. Desde entonces hubo cuatro enfrentamientos, de los cuales cuatro ganó Nacional y el restante (precisamente el último, el 26 de noviembre del año pasado por el Clausura) fue empate a 1.

El festejo de Laxalt luego de su gol para el 1-0. Foto: Archivo El País

Por otra parte, la mejor efectividad Defensor la consiguió en los últimos ocho enfrentamientos, de los cuales ganó dos en el estadio tricolor: el ya citado y el del 6 de febrero de 2010, también por 1-0 y con gol de Diego De Souza.

Goleadas.

En el Parque Central se han registrado siete partidos en los que hubo muchos goles convertidos: tres empates 2-2, dos 4-0 de Nacional, un 4-1 de Defensor Sporting y un 5-2 del tricolor. Como contrapartida, y es positivo, nunca se dio un 0-0.

Rachas.

Jugando en su casa por el Uruguayo, Nacional lleva seis partidos sin perder, de los cuales ganó cinco y empató uno, precisamente el último choque con Defensor Sporting. La última caída fue el 15 de octubre por 2-1 ante El Tanque Sisley.



Defensor Sporting, por su parte, no pasa por un buen momento jugando fuera del Franzini. Hace cuatro que no gana, de los cuales venció en dos y empató los otros dos.



En resumen: por antecedentes, la probabilidad mayor es que Nacional no pierda. Un empate puede beneficiar o perjudicar a los dos, según cómo les vaya a Peñarol y a Danubio.