Defensor le dio a Nacional un sacudón de entrada en el Intermedio

Minuto 73. Seba Fernández peinó un centro desde la izquierda y la pelota le quedó servida a Bergessio en el área chica, pero Fuentes evitó el tanto con el pecho. Fue una jugada de gol de las que habitualmente el cordobés no falla, y menos aún tan cerca de la línea. Esa incidencia mostraba que no era la noche de Nacional.

En la última media hora de partido, pese a no jugar bien, los tricolores tuvieron varias situaciones claras, pero no las concretaron. Algunas fueron al lugar donde estaba Fuentes; ese hecho no sólo habla de la mala definición de los albos, sino también de la buena ubicación del arquero y sus buenos reflejos, un aspecto clave para rendir en esa posición.



En el primer tiempo, Nacional tuvo 20 minutos en los que el equipo respondió.

Los tricolores atacaron con insistencia por izquierda, con la buena sociedad que armaban Viña y Ramírez, que complicaba principalmente al lateral Jonathan González.



Un pase largo de Mejía, una peinada de Bergessio y un pase de Ramírez terminó con la pelota en los pies de Castro, quien resolvió bien con un tiro cruzado para poner el 1-0.



El “Chory” completó un buen partido y marcó su primer gol oficial desde su regreso a Nacional.

Ferreyra cobró acertadamente una mano de Corujo en el área (llamativamente el zaguero no cumplió una buena actuación), que Nicolás González aprovechó para anotar el empate de penal.



Ese fue el momento climax del partido, porque Defensor Sporting creció en confianza, no abusó de los pelotazos en largo y limitó a Nacional en su juego.



Rabuñal manejó siempre bien la pelota, bien secundado por el despliegue del “Tata” González y acertadas apariciones de Nápoli, más una interesante participación de Nicolás González, que tuvo su duelo con ambos centrales.

Un preciso córner ejecutado por Nápoli. encontró bien ubicado a Rabuñal para que los violetas pudieran dar vuelta el trámite.



En el complemento, Defensor se tiró muy atrás y dejó espacios para un par de mano a mano de González, que fueron bien resueltos por Mejía.

Lorenzetti tuvo un buen ingreso, movió bien la pelota, Nacional generó pero se encontró con un Fuentes espectacular y con un crecimiento en el rendimiento de Menosse, una de las altas que tuvo el equipo del Parque Rodó.



La de este domingo (2-1) fue la primera derrota en lo local de Gutiérrez desde su regreso y la primera con él en el GPC. Fue un sacudón que duele por la Tabla Anual y en la primera fecha del Torneo Intermedio.