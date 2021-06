Defensor-Danubio, un viejo duelo que tendrá ahora una novedad

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Con el comienzo del Campeonato Uruguayo de Segunda División 2021 se da también el pistoletazo de largada para la carrera entre dos equipos cuya rivalidad nació en las categorías juveniles y creció con su protagonismo en primera. Defensor Sporting y Danubio buscarán regresar tan rápido como lo hicieron cuando les tocó estar en la “B”.



Si bien Boston River nunca descendió desde la “A”, su trayectoria en la división superior es breve. Entre los que más veces jugaron en Primera y menos descendieron están los violetas y los de la Curva, más Cerro, todos con tres descensos y retornos siempre en la temporada siguiente.



Entre Defensor y Danubio, sin embargo, hay una relación especial, por la que se ha llegado a llamar clásico (o el “clásico de los medianos”) a su enfrentamiento. Se trata de los dos equipos chicos con más campeonatos Uruguayos obtenidos, cuatro cada uno.



Los violetas cortaron en la temporada pasada una continuidad de 55 años en Primera, que los lleva a ser el club con más Uruguayos profesionales disputados luego de los dos grandes. Los albinegros, en tanto, acumulaban 49 años en la “A”. A todo eso se agregan numerosos títulos de las categorías formativas peleados mano a mano, como reflejo de su buen trabajo con los juveniles.

Los mismos jugadores que se veían las caras en las canchas de inferiores para definir sus campeonatos con el tiempo se enfrentaban en el estadio Franzini o en Jardines de Hipódromo para pelear los torneos de Primera.



La primera vez que se enfrentaron tuvo lugar por la quinta fecha del inconcluso (debido a la huelga de futbolistas) Campeonato Uruguayo de 1948. Fue en el Parque Central y se impuso el club del Parque Rodó por 2 a 1. No hubo revancha esa temporada tras la definitiva suspensión del certamen.



Hasta el último Uruguayo se midieron en 139 ocasiones. Defensor se impuso 54 veces, contra 43 de Danubio y 42 empates, según estadísticas disponibles en Internet. En la temporada 2020 igualaron los tres partidos (Apertura, Intermedio y Clausura). Las mayores goleadas: Defensor 5-1 (1999), 4-0 (2006) y 5-3 (1982); Danubio 5-2 (1975), 4-0 (1951 y 1985).

Defensor, que fue uno de las instituciones fundadores del profesionalismo en 1932, bajó por primera vez en 1949. Jugó el campeonato de la “B” de 1950 y lo ganó por amplio margen: diez puntos de ventaja sobre Sud América, cuando la victoria solo daba dos puntos. Ganó todos los partidos del torneo, salvo uno, que perdió ante Racing.



Danubio, nacido como un equipo de niños que fue subiendo escalones junto a ellos, se afilió a la AUF en 1941 y llegó en un rápido viaje desde la Extra a la “B” en 1944. En 1947 logró el ascenso a Primera. En 1959 sufrió su primer descenso. Fue campeón de Segunda en 1960 con tres puntos de ventaja sobre su escolta, River Plate. Sumó aquella vez 14 triunfos, dos empates y dos derrotas.

Defensor, que todavía no se había fusionado con Sporting, volvió a descender en 1964. Y ascendió nuevamente en 1965, al cabo de otra campaña convincente, con 14 triunfos, dos empates y dos derrotas, cuando el torneo estaba decidido. Registró varias goleadas: le hizo seis a Misiones y La Luz, cinco a Mar de Fondo, por ejemplo.



En 1968, Danubio terminó último en la tabla del descenso, pero se quedó en Primera gracias a su vicecampeonato en el Torneo de Copa 1969, que reunía a equipos de la ”A” y la “B” y daba ese premio a los de Segunda. Sin embargo, en ese año 69 repitió la mala na campaña y ya no le escapó al descenso.



En 1970 alcanzó el título de la “B” con siete puntos de ventaja sobre Progreso, gracias a siete triunfos, un empate y dos derrotas.



Desde aquellas ocasiones, Defensor y Danubio fueron animadores importantes de los torneos de primera, lo cual se acentuó tras el primer título de cada uno, Defensor en 1976 y Danubio en 1988.



En 2021, por primera vez coinciden en Segunda División, una circunstancia no querida por ambos por supuesto pero contribuirá sin dudas al interés del torneo.