Una defensa que no dio garantías

Los primeros minutos ilusionaron al hincha. Un fuerte remate de Gonzalo Freitas lo tapó muy bien el arquero Ardeber Santos cuando apenas iban 120 segundos de partido. Peñarol empujaba y empujaba, con muchas ganas, mostrando que quería dar vuelta la serie. Pero en la primera llegada de Atlético Paranaense, la ilusión quedó en la nada.



Sólo seis minutos. Tiro libre en tres cuartos de cancha de la visita, y un toque corto de Leo Pereira dejó sin asunto a Kevin Dawson. El resultado global estaba 3-0 y Peñarol tenía que hacer cuatro goles si aún pretendía avanzar a los octavos de final de la Sudamericana.

no fue la noche del equipo. No fue la noche de la defensa. Peñarol cometió errores infantiles. Fabricio Formiliano no mostró la seguridad que habitualmente transmite. Carlos Rodríguez jugó el peor partido desde que está en los aurinegros. Giovanni González, de aceptable primera parte, tuvo dificultades en la marca, mientras que Lucas Hernández falló mucho en la entrega de la pelota y padeció las arremetidas de Pablo, una de las figuras que tuvo el equipo brasileño en el CDS.



Precisamente, un erróneo cierre del número 27 de Peñarol, sirviéndole con la cabeza la pelota a Pablo, terminó con el remate al borde del área de número 5 de Paranaense y una buena intervención de Dawson, que no tuvo responsabilidad en ninguno de los goles.

A los 30 nuevamente se equivocó la defensa y entre Freitas y Rodríguez le cometieron falta, pero Vigliano desestimó la incidencia.



El doble cinco aurinegro de Pereira y Freitas, ni los volantes por afuera (Estoyanoff - Rojo), respaldaron a la retaguardia, y desde ese punto de vista el equipo no funcionó.



En el segundo tiempo, historia conocida. Llegaron los goles de Marcinho, Nikao y Bruno Guimaraes. Goleada 4-1 de Paranaense y otra eliminación de Peñarol en su casa.

Mala racha con los brasileños



Con la derrota de ayer en el Campeón del Siglo, Peñarol suma solo dos caídas en su estadio que tiene poco más de dos años. La anterior había sido el año pasado cuando Palmeiras ganó 3-2 por la Libertadores. Los otros cotejos internacionales que recibió fueron seis victorias: 4-3 a Sporting Cristal, 2-1 y 2-0 a Atlético Tucumán, 2-0 a Jorge Wilstermann, 2-0 a Libertad y 2-0 a The Strongest. El único empate fue por la Sudamericana en el 1-1 ante Sportivo Luqueño. Nunca le habían anotado cuatro goles en su casa.