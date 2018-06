A defenderse con lo que puede

Con lo que puede. No hay otra vuelta. Peñarol sale a la última fecha del Intermedio contra Defensor con un equipo totalmente alternativo. El aurinegro tiene que ganar y esperar que Progreso le saque puntos a Torque.

Leonardo Ramos, en lo que puede significar su último partido si Peñarol no accede a la final, tiene que ubicar incluso a los juveniles que defendieron a Uruguay en los Odesur. Erik De los Santos, por ejemplo, irá de titular en el lateral derecho. Agustín Álvarez estará entre los relevos para completar el banco de suplentes. Tan compleja es la situación a esta altura que el DT no tenía ni siquiera la cantidad de jugadores mínimos para llenar el banco.

Algo similar, aunque en menor medida, también ocurre en Defensor que no podrá contar con Ernesto Goñi y Martín Rabuñal, ambos suspendidos, Facundo Castro, ya transferido al Necaxa de México, y Juan Manuel Boselli que volvió tras su participación la Celeste sub 20.

En otro contexto, este sería un partidazo y más con los últimos antecedentes. Sin embargo, hoy no tiene la efervescencia que debería. En un horario atípico, en medio de la fiebre mundialista y con dos equipos diezmados, este partido carece de protagonismo aunque tiene vital importancia en la vida de ambos en el Campeonato Uruguayo. Si los dos aspiran a pelear la Tabla Anual, no pueden plantearse dejar puntos en esta jornada.

Con lo que puede, y mientras define al sucesor de “Leo”, Peñarol cierra el Intermedio ante Defensor.

la ficha

Defensor vs. Peñarol

Torneo Intermedio



Fecha 7 - Serie B



TV: VTV.



Hora: 15.00.



Estadio: Franzini.



Árbitro: Christian Ferreyra. Asistentes: Richard Trinidad y Marcelo Alonso. Cuarto árbitro: Yimmi Álvarez.



Defensor: G. Rodríguez; M. Suárez, N. Correa, G. Maulella, A. Cougo; C. Benavídez, M. Cardacio, R. Cristóbal; M. Cabrera; G. Rivero y C. Waterman. DT: E. Acevedo.



Peñarol: K. Dawson; E. De los Santos, R. Arias, E. Martínez, L. Hernández; F. Estoyanoff, M. Novick, K. Lewis, R. Rojo; M. Rodríguez y C. Palacios. DT: L. Ramos.