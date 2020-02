Decurnex tiene una personalidad muy fuerte y sigue molesto con la AUF

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

* Cuentan que el presidente de Nacional, José Decurnex, está dando muestras de una fuerte personalidad....



* Y contra todos los protagonistas del fútbol.

* Dicen que...



* En una charla con un importante empresario del fútbol no se dejó asustar ante la posibilidad de que un jugador se le escapara de las manos por la negociación que se podía llegar a realizar con el rival de todas las horas. Aparentemente, sin que le temblase la voz, sugirió al representante que se levantara de su silla para dar por terminada su gestión y que el jugador se fuese a las otras filas. Eso no ocurrió.

* No fue esa la única vez en la que Decurnex se paró firme y ganó la pulseada...



* Otro empresario, que quería sacar una buena ventaja económica para su representado, chocó con la firmeza del presidente tricolor. El representante puso el freno de mano porque no se animó a afrontar el reto lanzado. Mientras él sostenía que algún salario en Nacional estaba por encima de la órbita manejada, Decurnex le replicó que si se comprobaba que eso no era así, el jugador en cuestión iba a tener que cobrar la mitad de lo que en ese momento se proponía. Fin del tema.

* La defensa de los números han sido una prioridad absoluta...



* Y en algún caso, ante un pedido bastante sorprendente de un deportista, el titular de los tricolores no tuvo reparos en establecer algo así como: “es esto o que se vaya”.

* Ese manejo tan firme es lo que también está generando que el arreglo con...



* La AUF esté demorando más de lo que algunos consideran que es inoportuno.

* Lo que sucede es que..



* A Decurnex no le gustó nada de nada la forma en la que procedió la Mesa Ejecutiva ante la solicitud de que se digitara el clásico.

* Cuentan que llamó la atención...



* Que se contestara tan rápido de forma negativa.

* Además, tampoco se dieron algunos pasos que Nacional considera que son fundamentales para que se concrete su retorno a la AUF...



* Darío Ubriaco se mantiene en funciones y no se entiende el papel de Marcelo De León. Lo que se dice en Nacional es que en los hechos no cambió nada.

* Por otra parte, lo que tampoco asoma con claridad es quiénes serán los representantes de Nacional en la AUF.



* Aunque al tema no se le hincó el diente con determinación, la evaluación está arriba de la mesa. Quizás arriba de una mesa chica y no de los once miembros.

* Cuentan que si el tema se vota en directiva...



* El hombre que termina sacando los votos para entrar al Ejecutivo de la AUF es Eduardo Ache.

* Parece, además...



* Que Nacional quiere un representante en la Mesa Ejecutiva.