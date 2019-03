Decurnex: “Nuestro compromiso es ganar el Campeonato Uruguayo y lo mantenemos”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El presidente de Nacional José Decurnex, junto a Pablo Durán y al delegado Enrique Campos, son los tres dirigentes tricolores que viajaron junto a la delegación de Nacional rumbo a Venezuela para el debut en la Copa Libertadores de los tricolores, que será mañana miércoles a la hora 21:30 en el estadio “La Carolina” de Barinas.

“Viajamos con mucha expectativa de ir a Venezuela, de arrancar la Copa, es un partido difícil por lo largo del viaje, por toda la logística, como cualquier partido de la Copa. Creo que hoy quienes están en la Copa Libertadores las diferencias son mínimas, sobretodo en esta fase de grupos y es muy importante siempre lograr buenos resultados de visita y más en el caso nuestro, que no empezamos de la mejor forma el Apertura, sería muy bueno traernos un buen resultado para empezar a afianzar el equipo y a cambiar la pisada”, dijo Decurnex antes de la partida.



El presidente de los tricolores manifestó, además, que “nunca es lo mejor arrancar de esta forma, lo que tiene que generar es la rebeldía y las ganas del grupo de cambiar la pisada y empezar a ganar que es lo que Nacional está obligado a hacer, nuestro objetivo es ganar el Campeonato Uruguayo y lo mantenemos y estamos con las posibilidades intactas y estamos trabajando para ello”.



Al ser consultado sobre si había mantenido diálogo con el mánager deportivo Iván Alonso y el técnico Eduardo Domínguez, Decurnex señaló que “soy una persona que me encanta la comunicación, eso no quiere decir que me meta en el aspecto deportivo del equipo, pero sí estoy en permanente comunicación con todos los que están en el club, tanto en el área deportiva como en la administrativa y en el área financiera”.



El titular albo agregó que “yo creo que es un equipo en formación, que está trabajando, el equipo está entendiendo y está intentando aplicar la línea que el técnico pretende. No hemos tenido buenos resultados, pero yo estoy seguro y confiado que tenemos un plantel que está trabajando para dar vuelta la situación y empezar a ganar que es lo que Nacional tiene la obligación de hacer”.



Al presidente se lo vio tranquilo y mesurado en las declaraciones. “Si yo no le pongo tranquilidad… Je, se complica. Igual yo soy un tipo tranquilo, normalmente trato de analizar sobre la base del balance y la tranquilidad y soy también de hacer este tipo de conversaciones más en la interna. Creo que normalmente las cosas se resuelven desde adentro, con un trabajo en conjunto, en equipo y es lo que estamos haciendo”.



Por último, sobre el viaje a Venezuela, Decurnex indicó que “nos cambió la logística el hecho de que la aerolínea por la que íbamos canceló un vuelo, eso nos obligó a cambiar todo el itinerario y a ir en un chárter, que creo que al final termina siendo una buena solución, ya que es un vuelo que va directo a Barinas con escala en Santa Cruz, los jugadores van a poder descansar tranquilos en la noche”.