Decurnex: "Jamás me meto a armar el equipo"

-¿Fue a ir a darle un abrazo a Gutiérrez después de este resultado?



-No, yo generalmente no hablo con él cuando terminan los partidos. Prefiero hacerlo mañana, ya más tranquilo y tras haber analizado un poco lo sucedido.



-¿Fue el mejor partido de Nacional desde que usted está al frente del club?



-No sé, puede ser. Pero el partido con Atlético Mineiro también me gustó mucho. Lo que pasa es que no se hacen seis goles todos los días. Y es muy lindo ver a la gente que se va tan contenta para su casa.



-Se criticaba a Gutiérrez por sus planteamientos bastante defensivos, esta vez fue todo lo contrario.



-Bueno, es que cuando se toman decisiones es muy difícil dejar contento a todo el mundo. Siempre va a haber gente que está a favor y otros que están en contra.



-Mañana (por hoy), cuando hable con Gutiérrez, ¿le va a decir que repita este equipo el miércoles ante Zamora?



-No, esas decisiones las toma él. Lo que tengo claro es que Zamora va a ser un rival muy complicado. No hay que pensar que porque no ha sumado puntos va a ser un rival fácil.



-Pero si usted fuera Gutiérrez, ¿qué equipo pondría?



-(Risas) Pero no lo soy. El técnico es él y jamás me meto en el armado del equipo.