Decurnex: "Hay mucha gente que nos dice que está dispuesta a venir a Nacional"

El presidente de Nacional, José Decurnex, confesó que ahora llegó el momento "de tomar decisiones" y que tiene la intención de cerrar los acuerdos en 24 horas. "Esto es sí o no", subrayó el directivo antes de revelar que han tenido respuestas muy positivas de los jugadores y técnicos que se han contactado. "Hay mucha gente que nos dice que está dispuesta a venir a Nacional".

Decurnex, que se entrevistará esta jornada con los también nuevos dirigentes Gonzalo Lucas y Alejandro Irastorza, quienes liderarán -entre otros aspectos- el proyecto del club en la búsqueda de fondos frescos, estableció que ahora "hay que remangarse en serio. Trabajar muy duro, sobre todo en los primeros seis meses, porque es cuando hay que hacer los cambios estructurales".

En tal sentido, en su diálogo con 100% Deporte (890 Sport), subrayó que ya tienen proyectos armados para afrontar el presupuesto del club, para potenciar el grado de participación de los socios y butaquistas. Indicó que algunas acciones van a ser rápidas, porque "hay temas administrativos en los que tenemos que tomar decisiones ahora".

Para Decurnex el área deportiva tiene que estar resuelta "en siete días, máximo. ​La estructura ya está definida, el organigrama está claro con Iván (Alonso), pero el primer paso es compartir esa estructura con todo el grupo de trabajo, con toda la gente que está en Nacional para que la entienda".

Reveló que están trabajando en la elección de un técnico para el plantel de primera y admitió que quiere tenerlo resuelto a la brevedad. "Ojalá ya tuviéramos esta semana avanzado el tema, pero si no que sea la próxima, porque no podemos demorar mucho más. La elección del técnico dispara muchas cosas".

Si bien no quiso ofrecer datos sobre los contactos establecidos, Decurnex indicó que "la prioridad uno ya la tenemos. Vamos a tratar de cerrarla. Vamos a tomar decisiones rápidas, yo creo mucho en eso. Van a ser reuniones de 24 horas porque esto es sí o no. A las personas hay que respetarlas y las personas tienen que respetar al club. Con quien esté en la prioridad nuestra y esté interesado de venir a Nacional trataremos de llegar a un acuerdo rápido y si no buscaremos una alternativa".

​El otro dato que ofreció el presidente de Nacional es que el entrenador "puede no ser uruguayo". Justamente, sobre este punto, señaló: "Hay tres o cuatro personas que pueden perfectamente cuadrar en el proyecto deportivo que estamos".

En lo que refiere al perfil que se busca entregó estas señales: "Lo esencial es que que se adapte al proyecto y que lo compre, que lo entienda. Precisamos una persona de mucho temple, de mucho liderazgo. Precisamos alguien con determinación. Y lo otro, como estamos en un camino de cambio, de reconversión, que sepa hablarle a dos tipos de jugadores: a un jugador de formativas y a otro de un perfil más maduro. Y eso no todos lo pueden hacer. Precisamos a alguien que también sepa que en el corto plazo hay que ganar".

Asimismo, Decurnex señaló que se está apelando a una idea básica: "los que quieran venir a Nacional deben entender que hay gente seria que va a resolver los problemas. Algunos llevan más tiempo que otro. Nacional tiene que cumplir con sus obligaciones para después exigir lo que vamos a exigir. Por suerte hemos hablado con referentes del mundo fútbol y a nivel internacional que les seduce el proyecto. Nos han dicho 'nos encanta'. Hay mucha gente que les seduce vivir en Uruguay, porque pese a que nosotros nos quejamos, es más tranquilo que en otros lugares y, además, tenemos a una persona como Iván Alonso que también ofrece garantías a los jugadores. Hay gente que nos dice que está dispuesta a venir".

Por último, Decurnex sentenció: ​"Fue una votación histórica para Compromiso Nacional y lo que me voy a asegurar es la de cumplir el compromiso que asumimos. Vamos a ejecutar lo que dijimos. Estoy convencido que el club va a ser otro. Va a tener éxitos deportivos, con una estructura diferente y va a ser un club saneado, que va a poder seguir invirtiendo en estructura"