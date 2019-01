Decurnex: "Hablé con Almada y con tres o cuatro técnicos más"

José Decurnex, que asumió oficialmente la presidencia de Nacional, dijo sentirse "orgulloso de dirigir" al club que ama y mostró la ilusión que tiene de que la asunción de la nueva directiva un 11 de diciembre sea una premonición de lo que el club pueda lograr en el futuro, evocando la gesta deportiva de 1988, cuando los tricolores se consagraron campeones de la Copa Intercontinental en Tokio.

En la Sala de Reuniones Miguel Restuccia, y después de ser investido como presidente de los tricolores, Decurnex admitió que mantuvo un diálogo con Guillermo Almada, pero reveló que no fue el único. "Sí, hablé con Almada, así como hemos hablado con tres o cuatro técnicos más, porque en este mundo dinámico hay que tener alternativas. Fuimos a buscar personas de gran nivel, la mayoría está trabajando y tiene compromisos, por lo que no es fácil tener una definición".

Además, el novel presidente subrayó: "No hemos avanzado, pero estamos trabajando en eso. Hoy no tenemos algo específico para comentar y lo real es que vamos a avanzar en los próximos días".

Decurnex dejó en claro que "lo ideal sería poder tener la semana que viene un técnico nombrado, trabajando, elaborando la lista de jugadores, enfocándonos en los jugadores que queremos tener, con líderes, referentes. Esto es un trabajo que va a abordar Iván Alonso y, obviamente, pesará la decisión del técnico".

El nombramiento del futuro entrenador no es el único tema que la nueva directiva deberá atacar, por eso Decurnex indicó: "Este es el momento de empezar a tomar decisiones y lo haremos hoy mismo. Hay muchas cosas al mismo nivel de importancia, hay decisiones financieras a las cuales hay que ponerle mucha creatividad".

En el momento de ser nombrado oficialmente como presidente de Nacional, y tras recibir los deseos de éxitos de José​ Luis Rodríguez, el titular saliente, Decurnex expresó: "Muchas gracias por acompañarnos en este día, que es muy especial para Nacional porque se cumplen 30 años de un triunfo épico en Tokio. Ojalá que esto sea una premonición de algo que va a pasar en poco tiempo para volver a llevar a Nacional a lugar que merece y donde debe estar por su grandeza y su historia".

"Es un gran orgullo dirigir al club que amo, el más grande del mundo. Arriba Nacional, vamo' el bolso", culminó diciendo Decurnex.