Decurnex: "Giordano demostró que puede dirigir a Nacional"

A pesar de insistir con el hecho de que la directiva de Nacional quiere esperar a la finalización del Torneo Intermedio para tomar una decisión sobre el futuro deportivo del primer equipo y que se están “analizando alternativas de todo tipo”, José Decurnex indicó que “lo más importante es que Jorge (Giordano) a lo largo de este proceso demostró que puede dirigir a Nacional. Y lo demostró con creces”.

Indicó también que el actual conductor del equipo y, a la vez, gerente deportivo, hizo “un análisis muy interesante de los rivales, incluso ha hecho planteamientos distintos en el mismo partido. Sobre todo ha incorporado a la titularidad del club a jugadores muy jóvenes, por los cuales se las ha jugado, y creo que ese es un poco el proyecto que nosotros teníamos en la cabeza y que habíamos estado intentando hacer que él lo cristaliza de muy buena manera. Entonces, yo creo que no pasa por los resultados y sí por cerrar esta etapa con tranquilidad. Una vez terminado el Intermedio sentarnos a hablar y hacer una evaluación de todo. Es simplemente eso”.

En análisis, según lo describió Decurnex en Vamos que Vamos (94.7 FM y 1050 AM) lo están “haciendo con mucha tranquilidad y queremos transitar estos cuatro partidos que creemos que son muy importantes con tranquilidad para Jorge y su cuerpo técnico y ahí tomaremos la decisión de cómo seguiremos para adelante”.

Una definición de permanencia de Giordano al frente del equipo traerá sí o sí, la incorporación de un nuevo secretario técnico. Al respecto, no descartó el nombre de Daniel Enríquez. “Todas las personas que están vinculadas al club y tienen la capacidad obviamente son candidatos a la hora de evaluar un secretario técnico. Yo no me cerraría a ninguna alternativa. Como dije antes, vamos a terminar el Intermedio con tranquilidad y luego haremos una evaluación en todo su contexto y tomaremos las decisiones”.

Sobre el desafío que le espera a Nacional este jueves por Libertadores dijo que la clasificación “está para cualquiera”. Decurnex subrayó: “Yo creo que en el potencial de Nacional, creo mucho en el análisis que hace Jorge Giordano de los rivales, creo que es una persona que estudia muy bien a los rivales, lo hace minuciosamente y, además, hace planteos acordes y muy inteligentes”.

Además, añadió “Nacional hoy está entre los ocho mejores de América e íntimamente creo que (Marcelo) Gallardo que conoce a Nacional por lo menos debe estar un poquito más preocupado”.

Decurnex agregó que Gallardo conoce al fútbol uruguayo, lo vivió y por eso sabe “que el jugador uruguayo es distinto, aguerrido, muy especial, por algo lo buscan de todas partes del mundo. Eso hace que los equipos uruguayos sean complicados, difíciles. Obviamente que esta es una instancia muy compleja para Nacional. Tenemos que ser conscientes de eso porque estamos hablando de un plantel que tal vez tenga 10 o 15 veces más valor que el plantel del Club Nacional de Football, pero yo me la juego por el plantel que tenemos porque creo que tenemos un grupo muy comprometido. Un grupo que entiende a la perfección lo que Giordano quiere hacer y que tiene esas ganas, el hambre de ganar. Eso es a lo que siempre apelamos cuando llegamos a estas instancias”.