Decurnex anunció ir al Colegio de Árbitros: "Nacional va a trancar muy firme"

El presidente de Nacional José Decurnex en diálogo con la prensa se mostró molesto por el arbitraje recibido en el Apertura, luego de lo que fue el empate 4-4 con Fénix este sábado en el Capurro.

"La cancha cancha siempre está con 45 grados de inclinación. Y siempre es en contra. Uno ve que cada pelota dividida siempre termina con falta para el rival. Llega un momento que se te hace cuesta arriba, es todo así. Hoy la expulsión de (Gonzalo) Bergessio, el otro día la de (Felipe) Carvalho. Pregunto: la patada que pegó el defensor de Fénix (Maximiliano Cantera) hoy a los cinco minutos del partido, ¡era para expulsión! Sin embargo fue una tímida amarilla", comenzó diciendo Decurnex.

"La situación se pasó de la raya, por eso tomé la decisión de hablar. Es el primer partido después de 10 fechas que hablo. Soy una persona muy calma y sé hacer autocrítica, y Nacional acá no está protestando porque se empató un partido. La situación se hizo insostenible. Hoy hay dos goles totalmente lícitos y que no son cobrados, en un línea que tuvo la fineza de cobrar absolutamente todo lo que pasó y absolutamente todos los offiside que fueron y que no fueron", agregó sin tener preguntas ni acotaciones hasta el momento de los periodistas.

🎙️"Lo de hoy ya se pasó de la raya. Si acá quieren que salga campeón un equipo que lo digan de una vez, y nos dedicamos a otra cosa. Nacional está recusando a todo el Colegio, no hay ningún juez que nos dé garantías" @JoseDecurnex pic.twitter.com/ltqUtKBCmr — Nacional (@Nacional) 20 de abril de 2019

De todas formas acotó que "Fénix jugó un muy buen partido, abierto. Se jugó al fútbol en una buena cancha, un buen ambiente, un buen estadio. Nacional sale a jugar en todas las canchas y ustedes lo saben. Eso no es el motivo de esto".

Entonces, ante la consulta de cuál será el accionar del club afirmó: "Estamos recusando a todo el Colegio (de Árbitros) para evaluar la situación. Encuentro un tema muy delicado, muy grave, donde Nacional va a trancar muy firme. Esta situación no se puede sostener así. Hemos sido lo suficientemente calmos: hemos ido al Colegio, nuestros delegados se han juntado, hemos tenido la precaución de tener estar charlas. Pero llega un momento que ir amigablemente a conversar no funciona, así que vamos a tener que ir a tener que tomar otras medidas".