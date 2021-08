Decurnex: el adiós a Cappuccio, la elección de Ligüera, los refuerzos y la charla con el plantel

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

José Decurnex, presidente de Nacional, habló este lunes un día después de cesar en su cargo a Alejandro Cappuccio y nombrar a Martín Ligüera, hasta entonces DT de Tercera División, para que se haga cargo del equipo.

"Tenía la confianza en Cappuccio. Obviamente lo que pasó con River demostró que había un cúmulo de factores que nos llevaron a tomar esta decisión. Es un extraordinario profesional y en Nacional demostró lo que es capaz de hacer", indicó en diálogo con "100% deporte" (radio Sport 890).

"La primera mitad del año fue mala. Nos fue mal. Es la realidad. No nos podemos avergonzar en decirlo, pero tampoco tenemos que dramatizar", agregó.



El presidente contó que el domingo se reunió con Cappuccio y ya fue con "la decisión tomada". "Estas cosas me gusta decirlas cara a cara y mirando a la persona a los ojos", acotó. Decurnex aseguró que el DT "entendió" la decisión.



"No es justo que el único responsable sea el entrenador, pero en cualquier empresa cuando necesitas un cambio al primero que sacás o cambiás es al líder", sumó.



Respecto a la elección de Ligüera, expresó: "Yo estaba convencido que el nuevo entrenador tenía que conocer al club. Creí que lo mejor era tener a alguien que conociera bien la realidad del plantel. Por eso lo elegimos".

Asimismo, Decurnex indicó que el próximo lunes mantendrá "una charla" con el plantel, como ya la ha tenido en otros momentos donde se decidió cambiar al DT. "Yo tengo plena confianza en este grupo, la mayoría son bicampeones uruguayos", puntualizó.



Por otra parte, consultado sobre los refuerzos que puedan llegar al club respondió: "Nacional no va a hacer grandes contrataciones. No van a ser mas de una a dos. Ayer no hablamos de ningún jugador específico, le pedí a Martín que se tomara el día para hacer una evaluación y volver a hablar hoy".



Sobre jugadores que se puedan ir, manifestó: "Hoy no tenemos ninguna oferta formal de un club. Si muchas conversaciones, todavía faltan 10 días para que cierre el período".