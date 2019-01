"Decirme que no vengo a Nacional por plata es una falta de respeto"

En la noche de este miércoles, Diego Polenta rompió el silencio. "Llegué a Nacional en un momento donde la relación con Bentancur no era la mejor. Tenía cinco años de contrato en Italia cuando me vine, le pedí a Pablo que me traiga. Yo a Nacional llegué gratis, por el sueldo. Cuando terminé el préstamo, Nacional quería que me quede, yo dije que me quedaba, rescindí los cinco años en Italia para firmar por tres y por menos sueldo de lo que iba a ganar allá".

En el programa Punto de Partida (DIRECTV Sport), que conduce Rodrigo Vázquez, el zaguero agregó que "al grupo me adapté de inmediato. Me tocó ganar uno de los campeonatos más lindos, como el que ganamos con Álvaro Gutiérrez. Fue un año muy especial y lindo el primero, eso me dio ganas para quedarme".

Además, Polenta expresó qué tan importante fueron los hinchas para que se quede en el 2016, año en el cual River Plate y Racing de Argentina pujaron por llevarse a quien en ese entonces era el capitán tricolor: "La gente tuvo muchísimo que ver, eran ofertas que me cambiaban la vida, realmente me cambiaban la vida en lo económico. Hablé con Gallardo, quedé en llamarlo luego del entrenamiento, no me preguntes que pasó en esa práctica que no lo llamé más, quedé en el debe con él porque no le di ninguna respuesta. Ahí opté por quedarme, opté por la felicidad".



El zaguero de 26 años reveló el motivo por el cual decidió no renovar el contrato con Nacional: "Estaba con un cansancio mental importante, necesitaba estar tranquilo y disfrutar de otras cosas. Hoy en día te digo que el bichito me picó de vuelta para jugar al fútbol. En Nacional para mi había cumplido un ciclo, estaba pensando en otra cosa, no era el Diego Polenta del principio ni el que Nacional necesitaba, me di cuenta y me fui solo. No dejé de ir a Los Céspedes, estuve yendo, no me enojo, yo estaba pero no estaba. Ser capitán no es fácil, estaba pendiente de muchas cosas y eso te va desgastando, había cosas que me molestaban mucho. Tuve ofertas arriba de la mesa, decidí quedarme en el campo, disfrutar la familia, y soy feliz así".



Por otro lado, el defensa confirmó que mantuvo dialogo con Alexander Medina, entrenador en ese entonces, luego de su salida, para poder retornar y dio a conocer el motivo por el cual no se dio la posibilidad: "Hablé con el Cacique. Tenía fechas de suspensión para cumplir con Nacional. En el momento que hablé tenía pensado venir a Nacional y no cobrar los meses que me faltaban, al otro día salieron a decir de adentro de la sede que yo quería ganar 70.000 dólares, eso me hizo alejar totalmente. No le tengo bronca al club ni mucho menos. No tuvieron los huevos para llamarme a mi, me pusieron a la gente en contra, me pueden decir lo que quieran sobre lo que quieran, pero decirme de que no vengo a Nacional por plata es una falta de respeto, para mi, mi etapa en Nacional se cerró"



Por último, Polenta se refirió a las imágenes tomadas mientras disputaba un encuentro de la Liga MVD junto al equipo de sus amigos "El Portón F.C": "Me divierto con amigos, disfruto el fútbol de otra manera, nada más que eso. Se iba a jugar la definición del campeonato uruguayo y se hablaba más de la final de la Liga MVD que de eso. Aprovecho y le mando un abrazo a mis amigos de El Portón por haber salido campeones".