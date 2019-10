La décima fecha del Torneo Clausura será la quinta entre semana

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Mesa Ejecutiva de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) dio a conocer este lunes un avance de lo que será la fecha 10 del Torneo Clausura, anunciando que los partidos serán disputados entre miércoles y jueves.

Primero los 16 clubes del Campeonato Uruguayo de Primera División deberán jugar la fecha 9, que también tiene los detalles confirmados para este próximo fin de semana con partidos claves entre los grandes y los equipos revelaciones del torneo, además del Defensor-Danubio.

Pero la particularidad de la décima fecha del Clausura es que nuevamente será entre semana, siendo la quinta del torneo en jugarse afuera de un fin de semana. Antes fueron: la fecha 2, miércoles 18 y jueves 19; fecha 5, miércoles 9 y jueves 10; ​fecha 6, miércoles 16 y jueves 17; y la pasada fecha 8, el jueves 24 y viernes 25 de octubre.

Miércoles 6 de noviembre:



Danubio vs. Rampla Juniors

16.00 horas - Jardines



Plaza Colonia vs. Defensor Sporting

16.00 horas - Prandi de Colonia



River Plate vs. Progreso

16.00 horas - Saroldi



Boston River vs. Juventud

16.00 horas - Campeones Olímpicos de Florida



Cerro vs. Peñarol (TV)

16.00 horas - Tróccoli

Jueves 7 de noviembre



Racing vs. Liverpool

16.00 horas - Roberto



Cerro Largo vs. Wanderers

16.00 horas - Ubilla de Melo



Nacional vs. Fénix

20.00 horas - Gran Parque Central