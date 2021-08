"Decidimos que lo mejor era separarnos", dijo Poyet tras marcharse de Universidad Católica

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El entrenador uruguayo Gustavo Poyet no continuará al mando de la Universidad Católica de Chile, informó este lunes la entidad, que precisó que la salida del técnico se produce tras un acuerdo entre las partes. La goleada que recibió el club dos días antes por 3-0 frente al Palestino fue la gota que colmó el vaso.

"Hemos concordado poner término a su proceso. Ha sido una decisión conversada en profundidad esta mañana, analizando pros y contras de esta situación y hemos llegado a esta determinación conjunta, amistosa. Estamos agradecidos del profesionalismo y entrega absoluta de Gustavo", afirmó en conferencia de prensa el presidente de Cruzados S.A, Juan Tagle.

“Después de una reunión muy amistosa esta mañana con el presidente y con Tati Buljubasich (gerente deportivo), siempre en búsqueda de lo mejor para el equipo y la institución, decidimos que lo mejor era separarnos, entendiendo lo que pasó y lo que queda, que es lo más importante”, dijo Poyet durante en la conferencia.

A pesar de que el conjunto cruzado se ubica quinto en la tabla general del campeonato chileno, aún con opciones de meterse a pelear la parte alta y estando cómoda en zona de clasificación a Copa Sudamericana, el DT uruguayo no logró convencer.

Poyet asumió la posición tras la salida de Ariel Holan e inició su paso por el cuadro universitario obteniendo una Supercopa ante Colo-Colo, resultado que tenía buena proyección de cara al principal objetivo de la institución: obtener el tetracampeonato. Sin embargo, las cosas se dieron de otra forma. Además, si bien Católica logró clasificar a octavos de final de Copa Libertadores, fue eliminado.

"Hubo mucho momentos en los que me entusiasmé y pensé que lograríamos eso que vine a buscar, pero lamentablemente no pudimos conjuntamente lograr la racha necesaria de triunfos, sobre todo en el campeonato local, cosa que no nos permitió estar en este momento en la punta", señaló Poyet, quien finalizó su pasaje con algunos números en rojo: 13 victorias, 13 derrotas y cinco empates en 31 partidos.



"En particular quiero agradecer al hincha, pero la respuesta que tuve de la gente de la calle ha sido espectacular, con mucho respeto. Le agradezco al hincha. Un muy especial agradecimiento a los jugadores, me ayudaron, lo discutimos, lo intentaron", agregó.

💬 "Estoy orgulloso de haber pertenecido a este club".



Tras la oficialización del término de su vínculo con Universidad Católica, Gustavo Poyet estuvo en #ConferenciaPhilips junto a @JuanTagleQ y Tati Buljubasich 🎙



Revisa las declaraciones 👇https://t.co/mbW5MynnbA — Universidad Católica (@Cruzados) August 30, 2021

De acuerdo a la dirigencia del plantel, se espera que para el próximo miércoles confirmen la llegada de un nuevo cuerpo técnico que tendrá como horizonte conseguir el que sería un inédito cuarto título consecutivo para el cuadro azul y blanco.