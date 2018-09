Cuando se decidan, él está

El cuerpo técnico que encabeza Óscar Tabárez sigue aguardando una definición de las autoridades del fútbol uruguayo para poder empezar a trabajar al frente de la Selección, proceso que no quieren interrumpir por entender que todavía hay mucho para construir y mejorar, según supo Ovación.

Para el maestro y todo su equipo es esencial poner a funcionar todo lo que tienen planificado para el nuevo ciclo de la Celeste, el que tendrá como objetivos primordiales la disputa de la Copa América (entre junio y julio de 2019 en Brasil) y el Mundial de Catar 2022.

Así incluso ya había sido manifestado a Edgar Welker, cuando éste asumió la presidencia de la AUF tras la dimisión de Wilmar Valdez. Fuentes de la AUF explicaron a Ovación que en aquellas negociaciones no se generó ninguna complicación porque siempre hubo buena disposición de Tabárez y de sus compañeros de trabajo para llegar a un entendimiento rápido.

Tan claros y accesibles fueron los planteos realizados, al menos en materia económica, que los números llamaron la atención de aquellos dirigentes que creían que el salario del cuerpo técnico se posicionaba por las nubes. A modo de ejemplo, los dos presidentes de los equipos grandes quedaron sorprendidos de que Tabárez -un entrenador con resultados positivos en un combinado- percibiera un salario inferior a lo que ellos estaban acostumbrados a abonar a los conductores de sus primeros equipos.

Algún dato más entregado a Ovación reveló, incluso, que más de un futbolista aurinegro y tricolor tenían retribuciones salariales superiores. Este elemento no hizo otra cosa que dar por tierra aquellas cifras que en su momento agencias internaciones de noticias hicieron circular sobre las remuneraciones de los entrenadores de las selecciones que compitieron en Rusia 2018. El salario de Tabárez era quizás menos de la mitad de lo que fue informado.

Como Welker no pudo concretar su aspiración de sellar el acuerdo para que Tabárez fuera el orientador de la Celeste en el amistoso disputado ante México, porque algunos directivos de clubes entendían que ese tema debía ser resorte de las nuevas autoridades del fútbol uruguayo, la posterior intervención de la FIFA terminó frenando definitivamente la firma de algo que ya estaba encaminado y casi aprobado porque habían desaparecido los cuestionamientos hacia el costo que originaba al fútbol el vínculo del cuerpo técnico con la AUF.

Hoy, entonces, el panorama, al menos desde los entrenadores no ha cambiado. Siguen esperando por una resolución política y administrativa para realizar lo que están convencidos que permitirá mantener a Uruguay bien defendida en el concierto internacional.

Esto significa, contrariamente a lo que ha circulado entre algunos dirigentes, que no habrá reparos para firmar el contrato con la Comisión Regularizadora que encabeza Pedro Bordaberry.

Eso sí, aunque no lo expresen, aunque se hayan llamado a silencio, Ovación tiene conocimiento -a través de la versión entregada por allegados a los entrenadores- que impera cierta molestia por no poder estar cumpliendo con las tareas que más disfrutan cuando hicieron todo lo posible de su parte para no cortar el proceso de trabajo.

Por otra parte, tampoco hay hoy certeza de que la vinculación de Tabárez, Celso Otero, Mario Rebollo y el profesor José Herrera quede resuelta antes de las próximas fechas FIFA, lo que impediría que estuviesen al frente del equipo cuando Uruguay tendrá como rival al campeón del mundo.

Colombia y Argentina están como Uruguay

Las otras dos selecciones de Sudamérica que todavía no tienen definida la conducción de sus selecciones para la próxima edición de la Copa América son las de Colombia y Argentina. En el caso del combinado cafetero se debe al alejamiento que decidió realizar José Pekerman, mientras que la Albiceleste tomó la decisión de interrumpir el ciclo que había acordado con Jorge Sampaoli. De un lado y del otro se mencionan a varios conductores con posibilidades de quedarse con la conducción del combinado. En Argentina, hasta se menciona al propio Pekerman como uno de los aspirantes al buzo de DT. Pero hay varios nombres más.