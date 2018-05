"Estoy triste”, dijo Leonardo Ramos apenas inició la conferencia de prensa tras el duelo ante The Strongest. “Si hay algo que tengo que agradecer es el plantel y de la manera que se brindaron los jugadores. Hubo partidos, como ante Libertad, que perdimos por detalles y fue uno de los puntos que no nos permite clasificar. El equipo hoy (por ayer) ganó jugando bien por momentos, pero lo importante era el resultado y que nos mantuvo con la expectativa de clasificar”.

Ramos manifestó: “Me da bronca no haber clasificado. Otros equipos con presupuestos más altos también dependieron de otros equipos. Igual no hay que sacarnos las culpas que tenemos. Si pensás un poco más tranquilo tenés la posibilidad de jugar la Copa Sudamericana. No es lo esperado, pero es lo que tenemos adelante”.

Sobre su posible salida sentenció: “No me llevo por rumores. Los rumores son por culpa mía, por no hablar antes. Saben que hablo poco con la prensa y en base a eso se tejen muchas conjeturas. Hablé con la comisión directiva y el apoyo es total. Si recuerdan, desde diciembre tuve opción de irme a Arabia y me quedé. Además, el presidente sería la primera persona en enterarse si tuviera que tomar una decisión”.

“Desde diciembre están llamándome, han habido y seguirán habiendo ofertas, desde Arabia y desde otros lados y todo eso se lo agradezco al club”, agregó el DT aurinegro.

“Es normal que se hable mucho en un equipo grande. Hace un tiempo atrás éramos todos buenos y ahora no es la muerte de nadie. Tenemos una cantidad de partidos perdidos que es muy poca, pero se opaca con este tipo de resultados”, dijo Ramos.

“Hoy el entrendor soy yo y mañana también. Mientras lo decida la dirigencia soy el DT”, afirmó. Para cerrar habló sobre las ausencias que tendrá Peñarol de Guillermo Varela y Cristian Rodríguez que van a la selección y jugarán este domingo su último partido: “Para varios es un problema que se vayan, para nosotros es una alegría y confiamos en el plantel que tenemos”.