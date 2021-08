Cuándo debuta el Atlético de Luis Suárez y "Josema" en LaLiga: horario y dónde verlo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Vuelve la Liga de España. Con menos figuras, pero con la pasión de siempre y presencia de muchos uruguayos. Dos de ellos, como Luis Suárez y "Josema" Giménez estarán defendiendo al último campeón: Atlético de Madrid.

Precisamente el elenco colchonero tendrá que hacer su estreno como visitante ya que se medirá ante el Celta de Vigo en Galicia. Este juego será el próximo domingo 15 de agosto.

El choque, que puede tener a los dos futbolistas celestes desde el arranque, comenzará a las 12.30 (hora de Uruguay) y será el que abra la jornada del domingo en el fútbol español.

¿Dónde se podrá ver el partido?



El juego entre Celta de Vigo y Atlético de Madrid se podrá seguir en vivo con transmisión de ESPN2.

De todas maneras, el Atlético de Madrid de Luis Suárez y "Josema" Giménez no es el único equipo con presencia uruguaya y por lo tanto acá podés chequear día, horario y canal de todos los celeste en la primera fecha de LaLiga:



Viernes 13 de agosto



- Valencia (Maxi Gómez) vs. Getafe (Erick Cabaco, Damián Suárez, Mathías Olivera y Mauro Arambarri) - 16.00 hs. / Directv



Sábado 14 de agosto



- Cádiz (Alfonso Espino) vs. Levante - 14.30 hs. / Directv

​

- Alavés (Facundo Pellistri) vs. Real Madrid (Federico Valverde) - 17.00 hs. / ESPN2



- Osasuna vs. Espanyol (Leandro Cabrera) - 17.00 hs. / Directv



Domingo 15 de agosto



- Barcelona (Ronald Araújo) vs. Real Sociedad - 15.00 / Directv