En el debut de Risso como DT, Defensor Sporting igualó con Boston River

Defensor Sporting y Boston River empataron sin goles en el debut de Ignacio Risso como entrenador del primer equipo violeta.

Las cosas no comenzaron bien para los dueños de casa porque su goleador, Álvaro Navarro, tuvo que ser sustituido tras recibir una patada en la mitad de la cancha cuando apenas iban 5’ de juego. En su lugar ingresó Emiliano Gómez.



Boston River fue algo más que el local en los primeros 45 minutos. El equipo de Gastón Machado jugó muy ordenado y con una defensa de cinco hombres que se convertían en ocho ante los intentos de los jóvenes futbolistas violetas.



Pero no fue solamente defenderse bien, también supo lo que hacer con la pelota, sobre todo cuando esta pasaba por los pies de Tapia. Y de los rojiverdes fueron las llegadas más peligrosas. Miguel Amado con un tiro rasante y Diego Coelho al final se perdieron la apertura del marcador.



La pelota estuvo mayoritariamente en poder de Boston River y Defensor Sporting salía de contragolpe. Lo hacía con intensidad, pero también con desesperación y además, los intentos de sus talentosos juveniles.



Hoy debutó el volante Luciano Boggio en buena forma, se daban contra la muralla de hombres de los de Machado. La más clara de los violetas fue un tiro de Boggio que el arquero mandó al córner.

Segundo tiempo.

Defensor Sporting mejoró algo en el complemento. Tuvo más la pelota que en los primeros 45’, pero abusó del juego por alto y en las alturas siempre ganaba Boston River.



De todas maneras, se acercó un poco más al arco defendido por Gonzalo Falcón, sobre todo a impulsos del capitán Nicolás Correa, que se iba al ataque y contagiaba a sus compañeros y a la hinchada.



Risso puso toda la carne en el asador y mandó a Facundo Milán y a Ignacio Laquintana a la cancha, pero no hubo caso. No pudo ganar.



El partido terminó igualado sin goles y ninguno hizo negocio. Boston River necesitaba sumar de a tres para no complicarse en el descenso y los violetas para salir del fondo de la tabla.



Con Ignacio Risso se cumplió el dicho de técnico que debuta no pierde. Pero necesitaba ganar para dar vuelta la pisada y no lo consiguió.