El debut está en el horizonte

Copa del Mundo Sub 20 de Corea 2017. 21 de Mayo. Uruguay debutaba contra Italia y en el minuto 30 salió lesionado Facundo Waller. Rompió los ligamentos cruzados. Obviamente no volvió a jugar en el Mundial y se cayó el pase a Europa que le estaban negociando cuando defendía a Plaza Colonia.



A fines de enero, cuando aún se recuperaba, se confirmó su llegada a Nacional. Fue presentado el 6 de febrero en la sede junto al argentino Gino Peruzzi, que llegaba a préstamo desde Boca Juniors. “Es un sueño cumplido poder estar ahora en Nacional. Siempre de chiquito quise esto. Estuve casi un año y medio a prueba hace unos años y finalmente no quedé, pero por suerte ahora sí se dio”, dijo ese día.



En marzo se volvió a los romper los ligamentos. Pero nunca bajó los brazos y hoy está más cerca de volver a jugar. De hecho, ya dio un paso importante: está entrenando a la par del grupo, con la única excepción de que todavía no hizo fútbol, algo que podría suceder en los próximos días.



“Por suerte ya me pude reintegrar y la verdad que me siento muy cómodo. Sólo falta hacer fútbol para estar definitivamente a la orden”, le contó el joven de 21 años a Ovación, y agregó que “una semana antes de cumplir los seis meses, que se cumplían el 27 de septiembre, me reintegré a trabajar normal con el plantel”.



En la práctica se lo puede ver con una sonrisa de oreja a oreja disfrutar del día a día en Los Céspedes. Hace los ejercicios con mucha intensidad, con ganas, se ríe con naturalidad, habla con sus compañeros. Está cumpliendo su sueño en los tricolores y lo refleja.



“Te cambia completamente la cabeza estar con el resto del plantel. Para resumirlo: ya te volvés a sentir jugador de fútbol”, explicó el futbolista que puede cumplir diferentes funciones en el mediocampo debido a su versatilidad dentro de la cancha.



“Justo nos lesionamos casi a la par con Guzmán (Corujo) y Leandro (Otormín). Con ellos se hizo más llevadera la recuperación, porque si estás entrenando solo es otra cosa, pero con ellos se hizo mucho más fácil”. Precisamente, Otormín -que se operó una semana antes que Waller- también ya entrena junto al plantel, y al zaguero aún le falta unas semanas de recuperación, ya que está cerrando el quinto mes desde que se lesionó.



Considerando las posibles finales del Campeonato Uruguayo y la participación internacional en la Copa Sudamericana, a Nacional le queda alrededor de dos meses de competencia oficial. Es difícil, pero Waller sueña con el debut.



“Yo quiero debutar, pero bueno... Vamos a ver qué pasa. Capaz que puedo arrancar el año que viene con una pretemporada encima”, señaló.



Más allá de que está trabajando con normalidad, Waller se debe poner a punto desde lo futbolístico y empezar a sumar minutos, al menos en partidos internos con el plantel o en la Tercera División, ya que hace cerca de un año y medio que no juega oficialmente.



“El cuerpo médico me dice que voy a poder hacer fútbol cuando yo me sienta cómodo, y cuando eso suceda ya voy a estar pronto y a la orden. Estoy con confianza, si tengo que jugar esta semana, juego”, dijo.



Si bien el contrato de Waller con Nacional termina a fin de año, él pretende quedarse y empezar a demostrar sus condiciones, que sin dudas le pueden aportar mucho a los albos.



“Por lo que están diciendo, pienso que voy a renovar por un año más, pero todavía no se sabe bien. Primero vamos a terminar este año, si puedo debutar, debuto, y bueno, sino se verá. Yo estoy tranquilo, quiero recuperarme al 100% y luego lo otro se evaluará”.



Waller destaca al hincha tricolor: “La gente de Nacional ha estado siempre apoyándome, me dice constantemente que esté tranquilo, que siga para adelante, que ellos me van a esperar. Escuchar eso está buenísimo porque vos estás lesionado, no sabés para dónde salir, todo se hace mucho más difícil, y los mensajes de aliento son muy gratificantes”.



Lo que antes no se veía y parecía lejano, ahora por lo menos está en el horizonte. “Pienso que el momento del debut será único... ¡Tas loco! Hace un año y medio que no juego un partido oficial, cuando pueda volver a jugar será algo muy lindo. Esperemos que esté igual de rápido que antes, je”.

"Quiero volver a sentirme bien"

“Por suerte, con varios de los muchachos de Plaza se sigue manteniendo el vinculo. Con (Alejandro) Villoldo, con Kevin (Dawson), con ‘Nico’ Milesi, ‘Santi’ De Ávila y ‘Nico’ Dibble tenemos un grupo de WhatsApp y a veces nos escribimos para ver en qué anda la banda. Quedan pocos en Plaza, pero buenos, je. Estaría bueno volver al equipo que te formó y de donde saliste, la verdad es que en algún momento de mi carrera me veo volviendo a Plaza Colonia”, contó Waller sobre los “patablanca”, equipo con el que fue campeón del Torneo Clausura 2016.



Por último, el volante se refirió a sus objetivos de ahora en adelante: “Lo primero sin dudas es recuperarme bien, volver a estar como estaba antes y volver a sentirme bien dentro de una cancha de fútbol”.



DT Lo que le dijo el "Cacique" Medina “El ‘Cacique’ me dice que no me apure en hacer fútbol. Que esté tranquilo que las cosas van a salir bien y que ya voy a tener oportunidad de jugar”, afirmó Waller sobre lo que le dijo Medina, el entrenador de Nacional.