¿Por qué deberías hinchar por el Leverkusen en la vuelta de la Bundesliga?

Por unas cuantas semanas el fútbol alemán será el único, de los más importantes y conocidos, que tendrá actividad. Falta mucho todavía para que ligas como la de España, Italia o Inglaterra retornen y por eso la Bundesliga será el mejor aliado de los futboleros.

Es por eso que cabe hacerse varias preguntas y una de ellas es: ¿por qué equipo simpatizar? Está claro que más de uno puede sentirse atraído por los grandes planteles del Bayern Munich o del Borussia Dortmund, pero también hay otros clubes que pueden interesar.

De hecho, según la web oficial de la Bundesliga, los latinos ya tienen "su equipo" y sobre él deberían posar su mirada en el retorno del certamen que se llevará a cabo este sábado.

Este equipo es el Bayer Lerverkusen y lo presenta bajo el lema "Mi corazón es muy, muy latino y estoy orgulloso de ello". La explicación que se otorga se basa en que "si hay un equipo en la Bundesliga con larga tradición de jugadores latinoamericanos, ese es sin lugar a dudas el Bayer 04 Leverkusen".

El equipo, fundado en 1904 por empleados de la empresa farmacéutica Bayer, no contó con jugadores uruguayos como otros equipos pero "tiene un idilio que comenzó a finales de los ochenta, con la llegada del brasileño Tita y se ha seguido perpetuando hasta hoy. Actualmente, en el Leverkusen militan hasta cinco jugadores procedentes de Latinoamérica: Alario, Aránguiz, Wendell, Paulinho y Exequiel Palacios".

La página de la Bundesliga recuerda a su vez que "además de Tita o los más recientes, otras grandes estrellas latinas también pasaron por Leverkusen, como Paulo Sergio, Zé Roberto, Lucio, Arturo Vidal o Chicharito Hernández" y por eso "si le puede la sangre latina, sin duda debe animar al Bayer Leverkusen"..

Bayer Leverkusen tiene la particularidad de haber ganado un título internacional sin haber conseguido nunca la Bundesliga. Es que se adjudicó la Copa UEFA en la temporada 1987/88. A su vez, jugó la final de la Champions League 2001/02 donde cayó ante Real Madrid.

Sus títulos, además de la Copa UEFA se encuentran en una Copa de Alemania y en una ocasión la liga de la Segunda División.

clubes ¿A qué equipo deberías seguir?

- "Soy discreto, no me gusta hacer mucho ruido" / Paderborn



- "Mi lema en la vida es: adelante, siempre adelante" / Bayern Munich



- "Me gusta la fiesta y soy muy original" / Colonia



- "Soy alguien de altos vuelos y estoy rodeado de fuerte poder financiero" / Eintracht Frankfurt



- "Mi corazón es muy, muy latino y estoy orgulloso de ello" / Bayer Leverkusen



- "Soy joven e irreverente y me lo merezco todo" / RB Leipzig



- "Yo llego a la fiesta para animarla" / Union Berlin



- "Soy tranquilo pero llevo una fiera dentro" / Wolfsburgo



- "Sin ánimo de ser pretencioso, estoy construyendo un gran futuro" / Fribrugo



- "Vengo de muy abajo y he llegado a lo más alto" / Schalke 04



- "Soy un romántico y creo en el amor verdadero" / Borussia Dortmund



- "Estoy muy orgulloso del lugar de donde vengo" / Hertha Berlin



- "Soy muy elegante pero, cuando toca, no dudo en ponerme el mono de trabajo" / Dusseldorf



- "Todavía estoy muy verde" / Werder Bremen



- "Tengo las cosas muy claras y siempre planifico a largo plazo" / Hoffenheim



- "No me siento menos que nadie y me gusta desafiar a los poderosos" / Borussia Monchengladbach



- "No dudo en promocionar a los demás y tengo un gran corazón" / Mainz



- "No soy de los que tira la toalla" / Augsburgo