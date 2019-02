Deberes para el técnico

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La derrota aurinegra dolió mucho, sobre todo por el modo y en el momento en el que se dio. El inicio de la temporada nunca es un buen momento para perder y menos ante el tradicional rival y cuando hay un trofeo que ambos se disputan.

Hasta el trámite del partido puede haber calado hondo en el cuerpo técnico y en los jugadores, ya que se vio un juego donde Peñarol se hizo dueño de la pelota, sobre todo en el segundo tiempo, pero donde no encontró los caminos para lastimar a un Nacional que jugó todo el alargue con un hombre menos.

De todas maneras, los motivos de esta derrota pueden ser varios y no solo implican detalles en lo deportivo. También incluye decisiones desde afuera y un poco de mala suerte con lesiones que derivaron en referentes que jugaron sentidos o que debieron salir.

Sin duda, uno de los aspectos que más golpeó al juego colectivo de Peñarol fue sacar a Cristian Rodríguez del doble cinco. Su ausencia en el encuentro amistoso pasó desapercibida por un Guzmán Pereira que tuvo una muy buena actuación y que en la noche del domingo repitió, aunque con el “Cebolla” jugando unos metros más adelante.

No desequilibró, no pudo mostrar su juego y no asistió de la manera que suele hacerlo. De hecho, en una de las primeras pelotas que tocó jugando al lado de Gargano, cuando Pereira ya se había retirado, puso una excelente asistencia para Giovanni González que generó una jugada de mucho peligro para el arco tricolor, pero que contuvo Esteban Conde.

Es así que Diego López tendrá un interesante desafío que afrontar teniendo a los tres jugadores en condiciones, porque quedó demostrado que el “Cebolla” jugando casi de enganche no es el mismo.

Además, los minutos de Pereira son excepcionales, por lo que sacarlo tampoco es fácil para el entrenador, teniendo en cuenta que formó un gran tándem con Walter Gargano en el mediocampo.

El resto de las explicaciones pasan por distintos factores como fallo en la puntería o rendimientos más alto de los que se esperaba más, casos concretos como el de Fabián Estoyanoff o del propio Gastón Rodríguez, que cuando ingresó tuvo buenos arranques, pero malas decisiones para terminar las jugadas.

Estas fueron algunas de las falencias que llevaron a que los aurinegros hayan sido derrotados en la segunda edición de la Supercopa Uruguaya.

La salida del campo de Guzmán Pereira Era el mejor de Peñarol, pero el ingreso de Viatri lo obligó a salir. Diego López tiene un gran problema en ese mediocampo porque Cristian Rodríguez no demostró el nivel de todos los partidos saliendo del doble cinco, pero lo de Pereira fue superlativo y le podría asegurar un lugar.



Viatri podría haber sumado más minutos Es cierto que Peñarol equivocó los caminos en muchas oportunidades y eso llevó a que Lucas Viatri no contara con ocasiones de gol, aunque teniendo en cuenta que Nacional se había replegado mucho en el segundo tiempo el ingreso del argentino pareciera haber demorado demasiado.



Falló mucho en la definición El empate llegó mediante un penal y pese a que Peñarol tuvo más la pelota y contó con más chances de gol, la mala definición pesó para que no terminara encontrando el tanto que desequilibrara la igualdad. Es cierto también que Conde tuvo mucho que ver en eso, pero la definición queda en el debe.



Las lesiones molestaron toda la noche Primero fue Fabián Estoyanoff, luego Cristian Rodríguez y finalmente Walter Gargano. El “Mota” no pudo terminar y Peñarol tuvo que cambiar la variante cuando iba a ingresar Brian Rodríguez. El “Cebolla” pudo seguir, mientras que el “Lolo” continuó pero después fue sustituido. Mala liga para tres referentes.