¿Qué deberá hacer Peñarol para vencer a Libertad?

Peñarol entrenó en la pasada jornada con el nuevo chip. Se sacó el del Uruguayo, tras la igualdad clásica, y se puso el de la Copa Libertadores, donde mañana se jugará gran parte de la clasificación.



El aurinegro recibirá a Libertad, rival que en gran parte del partido en Paraguay no fue superior, pero que se terminó quedando con los tres puntos (2-1) por lo demasiado que se replegó el mirasol luego de haber anotado el 1-0 parcial.



Dejando de lado ese choque, el antecedente del partido ante Nacional puede encender varias alarmas para Leonardo Ramos, sobre todo en el ataque. Lo que le costó a Peñarol forjar llegadas claras al arco de Esteban Conde fue uno de los grandes debe que tuvo el aurinegro y que sin duda deberá mejorar para el choque ante el “Gumarelo”.



Es verdad que cada partido es distinto, pero está claro que Peñarol, más que cambiar nombres, debe aspirar a mejores rendimientos de jugadores que fueron importantes.



La referencia sobre todo es para Agustín Canobbio. El juvenil fue uno de los mejores en el inicio de la temporada, pero en estos últimos partidos no tuvo la misma explosión y velocidad por la banda. Peñarol lo extraña mucho y le ha costado hilvanar llegadas al arco rival desde que el ex-Fénix no pasa su mejor momento.



Otro de los puntos en los que debe hacer hincapié Ramos es en los laterales. En el duelo de la semana pasada frente a Libertad había momentos en los que Guillermo Varela estaba prácticamente como puntero derecho y eso le da mucho rédito al ataque, por lo que aporta y porque compensa que Lucas Hernández suele ser un tanto más defensivo, aunque en ese partido fue Rodrigo Rojo quien ocupó el lateral izquierdo. Hernández -que volverá a ser titular por Libertadores tras haber cumplido la suspensión- deberá ser una mayor compañía para quien juegue por su banda.



La discusión por el “9” es conocida. Cristian Palacios, Fidel Martínez y Gabriel Fernández se disputan ese lugar y todo apunta a que el “Toro” irá de arranque. Precisamente en él es en otro de los jugadores donde Ramos deberá hacer hincapié. El ex-Racing se siente mucho más cómodo con el arco de frente que jugando de espaldas a él y prueba de ello fue el gol que le anotó a Libertad en Paraguay, donde incluso se destacó por la velocidad que tuvo para trasladar la pelota casi desde su campo.



Los buenos rendimientos que venía demostrando Maximiliano Rodríguez pueden ilusionar al hincha mirasol de que puede ser una buena compañía para el “Toro”, que buscará seguir anotando para ganar confianza.



El otro jugador que conforma el ataque, pero que ha mantenido un nivel regular, es Fabián Estoyanoff. El “Lolo” ha sido de los más destacados en los últimos choques y se ha asegurado la confianza de Leonardo Ramos para seguir entre los once titulares, siendo un buen enlace entre Pereira y el “Cebolla” con “Maxi” Rodríguez y el “Toro”.



Mejorar rendimientos de un ataque que en el clásico no generó ninguna situación de gol (el tanto fue de tiro libre en el único remate al arco) es el gran desafío que tendrá Peñarol ante Libertad.