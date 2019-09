Deben jugarse dos fechas más del Clausura entre semana

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

"Estuvimos reunidos entre las 17 y las 20.30 y tomamos la decisión de que la cuarta fecha se juegue el otro fin de semana porque era la que tenía menos gente en contra", explicó Aldo Gioia (integrante de la Mesa Ejecutiva de Primera División) a Ovación sobre lo que los motivó a no fijar para miércoles y jueves la jornada postergada por la triste noticia de la muerte del juvenil Agustín Martínez.

"La Mutual nos dijo que los capitanes de los equipos no querían jugar entre semana porque había mucha tristeza y como habían algunos otros temas no muy claros terminamos por decidir que no habrá partidos entre semana, aunque nos complica bastante la agenda", apuntó el dirigente, quien admitió que seguramente habrá que fijar al menos otras dos jornadas con partidos en la semana.

calendario Dos fechas más entre semana

La Mesa Ejecutiva ya había anunciado que las fechas 2 (ya disputada), 7, 9 y 13 serían entre semana, pero ahora habría que poner dos más.

En principio se maneja que la quinta también sea en fin de semana, es decir el sábado 12 y domingo 13 de octubre. Esto genera un desfasaje inicial de una jornada, pues estaba previsto que la quinta fuera el 5 y 6, cuando ahora se disputará la cuarta.

Surgió un problema extra y es que la Mutual le pidió a la Mesa Ejecutiva que no haya fecha luego de las elecciones nacionales previstas para el domingo 27 de octubre, dado que muchos futbolistas deben viajar al interior para votar y por ello se perderían algún entrenamiento.

Estaba previsto que la novena jornada fuera miércoles 30 y jueves 31 de octubre, pero ya no podrá ser. Tampoco se podrá recuperar alguna de las fechas postergadas. No obstante, el Ministerio del Interior aceptó que la AUF fije partidos para la semana previa a las elecciones, es decir miércoles 23 y jueves 24.

De cualquier manera se llegaría a la fecha 10 con dos fechas de desfasaje, pues el 2 y 3 de noviembre se jugará la octava jornada y no la décima, como estaba previsto.

Las nuevas fechas propuestas hasta el momento son:

Jornada 4: sábado 5 y domingo 6 de octubre

Jornada 5: sábado 12 y domingo 13

Jornada 6: sábado 19 y domingo 20

Jornada 7: miércoles 23 y jueves 24

​Jornada 8: sábado 2 y domingo 3 de noviembre

Según Gioia, hay posibilidad de intercalar la fecha 5 o la 6 entre semana y adelantar la 7 al fin de semana del 19 y 20, en tanto hay otra alternativa y es esperar hasta miércoles 20 y jueves 21 de noviembre (semana previa al eventual balotaje en las elecciones nacionales) para recuperar otra fecha, pues no está previsto que se juegue entonces.

definición Las finales del Uruguayo 19 y 22 de diciembre

Se reservó la fecha del miércoles 11 o jueves 12 de diciembre para una eventual definición del Clausura (a partido único) o semifinal entre los dos campeones de los torneos cortos, siempre que el actual certamen no lo gane Peñarol, campeón del Apertura, y haya un tercer equipo que obtenga la Tabla Anual.

La disputa de las finales del Uruguayo están previstas para jueves 19 y domingo 22 de diciembre. Sin embargo, si hubiera que definir primero el Clausura y luego una semifinal, no habría fechas disponibles. La Mesa Ejecutiva asegura que, cuando se vayan acercando las fechas finales, irá viendo la posibilidad de ponerse a cubierto y adelantar alguna jornada entre semana. Mucho margen no hay.