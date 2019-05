Dawson: "Terminamos primeros pero por diferencia de goles quedamos afuera"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El golero de Peñarol, Kevin Dawson, se lamentó por la eliminación en la fase de grupos de la Copa Libertadores y sostuvo que "terminamos primeros pero por diferencia de goles quedamos afuera".

En rueda de prensa luego del empate 1 a 1 entre el aurinegro y Flamengo, Dawson dijo que tenía "mucha bronca porque era un partido clave para sacarnos esa espina y poder pasar de fase pero lamentablemente no se dio. No tuvimos el mejor partido y terminamos primeros en el grupo pero por diferencia de goles quedamos afuera".



Ahora "tendremos que hacer el duelo esta noche y mañana ponernos el objetivo del domingo, vamos a tener el clásico en nuestra casa que es muy importante para seguir peleando el torneo, hay que enfrentar el desafío de la (Copa) Sudamericana y corregir los errores que hemos cometido en este partido y en otros que nos han costado la clasificación", manifestó.



Consultado sobre cuáles fueron esos errores, el arquero planteó que "siempre se dice que hay que ganar los tres partidos de locales y conseguir algún punto de visita. Pagamos caro esos errores. No pudimos lograr los nueve puntos de local pero conseguimos el triunfo en el Maracaná. Hoy teníamos un rival de mucha calidad que jugaba con la desesperación nuestra y tuvo muchas chances en el primer tiempo que por ahí nos perdonó la vida. Después fuimos a buscar el partido con más empuje que otra cosa y con un jugador de más no pudimos hacer la diferencia", sostuvo Dawson.



El Grupo D terminó con Flamengo primero con 10 puntos y una diferencia de goles de +6, seguido por Liga de Quito con 10 puntos y +4. Peñarol acabó tercero, también con 10 puntos pero una diferencia de +2. Último quedó San José de Oruro con cuatro puntos.