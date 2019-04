Dawson: “En las rectas finales lo más importante es ganar”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

- ¿Con qué sensación te quedaste tras el partido en Oruro?



- Nosotros viajamos a Bolivia con el objetivo de sumar algún punto y lamentablemente no se dio. Fue un partido muy duro, pero en el que tuvimos chances de gol y no las pudimos concretar. Y en esta clase de partidos, sobre todo jugando en la altura, no podés fallar. También hubo una serie de errores defensivos producto del cansancio y estar un poco sin piernas. Nos costó caro y no se pudo sumar, pero ya hay que pensar en lo que viene que es muy importante.

- ¿Qué hablabas con tus compañeros durante el partido?



- El desgaste se siente y además el frío también jugó su papel, pero desde mi lugar trataba de manejar los tiempos tomándome algún segundito más a la hora de sacar desde el arco o en un tiro libre, para que mis compañeros pudieran recuperar un poco más. Después estaba el tema de la atención, porque ellos siendo locales llegaban con mucha gente en el ataque y teníamos que estar atentos ahí ya que hacían buenas transiciones de defensa a ataque.

- ¿Y esas transiciones las sufrieron bastante en el primer tiempo verdad?



- Si, las sufrimos mucho. Pero a medida que fueron pasando los minutos la desesperación de ellos era mayor y nos quedó algún espacio. Tuvimos una de Darwin (Núñez), pero en el segundo tiempo se pusieron en ventaja. Siguieron atacando con mucha gente y nosotros tuvimos chances por esos espacios que dejaban nuevamente, pero no concretamos.

- ¿Después del descuento pensaste que Peñarol podía rescatar algún punto?



-Sí, sí. Después del gol nuestro viene la del “Cebolla” que pudo ser el empate. Lamentablemente en la recarga llegó el tercero de ellos. Si nos quedaba resto, lo íbamos a echar, pero ese gol nos mató anímicamente. Diego (López) nos dijo en el descanso que presionáramos más arriba, que había que jugarnoslá, pero en la contra de una jugada nuestra nos convirtieron y ahí como que se terminó el partido para nosotros.

- ¿Esperaban un triunfo de Liga o pensaban que Flamengo podía complicar en Quito?



- El triunfo de Liga era de esperarse porque se jugaba su última chance. Logró un triunfo que para nuestros intereses no es favorable, pero la serie sigue abierta. Nosotros tenemos un ‘mata-mata’ con Flamengo en un partido muy duro y nos sirve ganar para no depender de otro resultado. Antes de empezar la Libertadores, si te planteaban este escenario de estar a un triunfo de la clasificación a octavos definiendo en el Campeón del Siglo y en la última fecha, creo que lo firmábamos todos. Estamos con confianza por el trabajo del plantel y el cuerpo técnico. Esa va a ser una semana muy linda porque tenemos el clásico antes y después el partido con Fénix, así que van a ser días duros en los que vamos a tener que trabajar para lograr los objetivos.

- ¿Qué tiene este Peñarol para poder lograr esos objetivos?



-Hay momentos en los que no jugamos bien y ganamos. Ahora en estos últimos dos partidos no hicimos lo mejor y no ganamos, sobre todo con Cerro porque el partido de Oruro queda un poco de lado. Ahora hay que pensar en River Plate, que es un rival duro y que jugará en su cancha, muy linda por cierto. Tenemos la obligación de ganar porque estamos peleando el titulo y vamos primeros, pero estamos cabeza a cabeza con Fénix que no te da respiro. Soy de los que piensa que cuando llegan estas rectas finales lo importante es ganar, lograr el resultado, que es de lo que se acuerda el hincha, porque si vos sos campeón, queda en segundo plano cómo jugaste. De todas maneras, somos conscientes de que hay que mejorar y achicar mucho el margen de error en esta recta final del Apertura y la Libertadores.