La Davis es una obsesión

Desde que comenzó la temporada Pablo Cuevas avisó que se sumaría al equipo uruguayo de Copa Davis. Primero estuvo en la serie ante El Salvador y ahora dirá presente frente a Venezuela.



La raqueta número uno del Uruguay, actual 40 del ranking mundial ATP, tiene un gran desafío y es poder llegar al Grupo Mundial de la Copa Davis con el equipo celeste.



“Desde que arrancó este año ya le había comunicado al equipo mi interés de estar en la Davis y el objetivo de subir de grupo en la Zona Americana. Por eso mi compromiso para cada una de estas series”, dijo Cuevas ayer en la conferencia de prensa de lanzamiento de la llave frente a Venezuela, que se jugará entre el 7 y el 8 de abril en el Carrasco Lawn Tennis de Montevideo.



El salteño, que está recuperándose de una molestia en una de sus rodillas, contó que “estoy acá con bastantes días de anticipación y obviamente me quedo hasta que termine la serie con Venezuela”.



Uruguay viene de vencer como visitante a El Salvador en marzo y ahora se medirá ante los venezolanos por las semifinales del Grupo II. En caso de avanzar, el rival celeste será el ganador de la llave que jugarán México y Perú.



El equipo de Enrique Pérez Cassarino será local en el Carrasco Lawn Tennis, pero eso no asegura nada, ya que los últimos enfrentamientos ante Venezuela marcaron victorias de los visitantes tanto en Montevideo como en Caracas.



Cuevas analizó la importancia de seguir avanzando en el Grupo Americano y remarcó: “Tenemos la posibilidad de jugar en casa y debemos aprovecharla. Sabemos que no va a ser fácil porque ningún país te regala nada en la Copa Davis, pero tenemos un buen equipo como para ganar la serie”.



Por último, el mejor tenista uruguayo de la historia expresó que pretende alcanzar una meta: “El gran objetivo es subir al Grupo I Americano, pero en mi carrera el deseo es poder llegar algún día a jugar por Uruguay el Grupo Mundial de la Davis. Sería algo muy lindo”.

Con Venezuela en casa



Uruguay recibirá a Venezuela por las semifinales del Grupo II Americano el 7 y 8 de abril en el Carrasco Lawn Tennis.

El historial les favorece



Venezuela y Uruguay se enfrentarán por octava vez por Copa Davis. Los vinotinto lideran la estadística con 4 triunfos contra 3 de los celestes.