David Terans: "Yo tomé la decisión de no patear el penal; no me sentía con confianza"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Llamó mucho la atención que en Peñarol el elegido para ejecutar el penal en el minuto 87 de un clásico oficial que estaba empatado 2-2 fuera Agustín Álvarez Martínez, que debutaba en esta clase de partidos y que solo tiene 19 años. ¿Por qué no pateó David Terans, Fabricio Formiliano o hasta el propio Ariel Nahuelpan siendo más experientes?

El resultado se conoce: Sergio Rochet tapó el disparo y en el rebote Nahuelpan anotó el polémico gol para la victoria 3-2 de Peñarol sobre Nacional.

Terans se encargó de explicar la razón por la cual él no ejecutó el penal en un acto de sinceridad brutal. "Yo mismo tomé la decisión de no patear el penal. No me sentía con la confianza suficiente después de la jugada del mano a mano", explicó el autor del 2-0 aurinegro en declaraciones al programa Último Al Arco (Sport 890).

Facundo Torres, figura del clásico: "Me gusta que me peguen un poco, me da confianza" By Juan Gari MIRA TAMBIÉN Facundo Torres, figura del clásico: "Me gusta que me peguen un poco, me da confianza"

El delantero también explicó cómo fue esa jugada en la que intentó habilitar a Nahuelpan cuando había quedado mano a mano con Rochet en el minuto 81. "El arquero de Nacional está en buen momento y sale muy bien a achicar. Mario (Saralegui) nos dijo que toquemos para el costado y lo vi a Nahuelpan y se la pasé".

Admitió que “fue un gran partido de Facundo Torres, se consagró como la gran promesa de Peñarol" y también que la jugada del tanto que marcó estaba trabajada. "La jugada del segundo gol era preparada con Britos, pero la hicimos con el Cebolla. Yo me salí de la zona para distraer para que el Cebolla la aguante de espaldas".

¿Quiénes fueron los seis expulsados de Peñarol y Nacional tras el clásico? By Pablo Cupese MIRA TAMBIÉN ¿Quiénes fueron los seis expulsados de Peñarol y Nacional tras el clásico?

Y por último volvió a hacer gala de su sinceridad al hablar del puntapié que le dio a Ayrton Cougo sobre el final del partido: "Le iba a pedir disculpas a Cougo porque llegué tarde. Era una falta para expulsión y pensé que me echaba".