David Terans y un inicio de temporada que ilusiona a Peñarol con goles y asistencias

El momento de Peñarol es muy bueno y dentro de ese rendimiento colectivo hay individualidades que sacan ventaja y que son clave a la hora de generar juego ofensivo.

David Terans es un claro ejemplo de eso y se transformó en pieza fundamental del ataque carbonero ya que a los goles que le dio al equipo tras su llegada al club en enero de 2020, ahora también empieza a ser factor de importancia asistiendo a sus compañeros.

Si de Copa Sudamericana hablamos, en los cuatro encuentros que el equipo de Mauricio Larriera lleva disputados, el atacante de 26 años suma tres goles y la misma cantidad de asistencias.

Le anotó a Cerro Largo en la primera fase, convirtió de penal ante Sport Huancayo en la primera jornada del Grupo E y selló el triunfo contra Corinthians el jueves en San Pablo convirtiendo el 2-0 mirasol.

A eso hay que sumarle el rubro asistencias en el que dijo presente en la goleada 4-1 a Cerro Largo en el Estadio Campeón del Siglo, donde una semana después habilitó a Facundo Torres y también en el último encuentro del aurinegro jugado el jueves en San Pablo dándole un pase gol a Giovanni González.

Si los números de Terans ya habían sido buenos en la temporada 2020 con 15 goles y 6 asistencias en 37 partidos jugados, de cara a la 2021 que ya comenzó para el carbonero con la Copa Sudamericana, el hincha se ilusiona con ver otra vez una gran actuación del “Rey” que en cuatro presencias suma tres gritos y la misma cantidad de pases de gol para el equipo de Larriera.

Además, hay un componente extra que hacen que el rendimiento del atacante pueda potenciarse y es el accionar colectivo de un conjunto mirasol que viene redondeando muy buenas producciones con el 1-4-2-3-1 en el que Terans es uno de los volantes más adelantados junto a Giovanni González y Facundo Torres pero alternando la posición entre todos ya que se pueden mover por derecha, por izquierda y también por el centro para buscar finalizar una jugada o bien asistir a Agustín Álvarez Martínez, el “9”.

El “Rey” siempre está y en Peñarol lo disfrutan, aunque saben que este alto rendimiento de David Terans puede ser una señal de alarma en Atlético Mineiro, que puede llevárselo en julio o en diciembre.

COPA SUDAMERICANA

¿Con qué le pegó a la pelota en el gol del jueves?

David Terans fue el autor del segundo gol de Peñarol frente a Corinthians y en diálogo con el programa “Polideportivo” (Teledoce) dijo que “sabía que Piquerez la iba a tirar al medio y por eso me tiré a empujarla con el cuerpo. Le pegué con la zona íntima (risas), aunque en el momento no me dolió, por la euforia”. El “Rey” remarcó también que “estamos encontrando el estilo de juego del entrenador, nos estamos entendiendo bien y están saliendo las cosas”.