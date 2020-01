David Terans: “Estoy muy feliz de estar acá y voy a dejar todo por Peñarol”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

David Terans es una de las 10 incorporaciones de Peñarol de cara a la próxima temporada y el club aurinegro lo presentó en sociedad a través de sus redes.

Gary Kagelmacher es el décimo refuerzo de Peñarol y está pronto para jugar By Pablo Cupese MIRA TAMBIÉN Gary Kagelmacher es el décimo refuerzo de Peñarol y está pronto para jugar

“La verdad es que estoy muy feliz de estar acá. El semestre anterior Peñarol demostró interés en mi y eso valió mucho a la hora de tomar una decisión”, dijo el atacante que llegó a préstamo por un año desde Atlético Mineiro.

🎙"Estoy muy feliz de estar acá. Es un equipo muy importante de Uruguay, de América y del mundo".



Escuchá las primeras palabras de @david_terans como jugador de #Peñarol pic.twitter.com/AD15RUPXtH — PEÑAROL (@OficialCAP) January 20, 2020

Consultado por Peñarol, Terans dijo que “es un equipo importante de Uruguay, de América y del mundo. Un club con mucha historia. Estoy feliz por estar acá y ojalá se logren los objetivos que nos planteamos”.

Peñarol: arregló Acevedo, se fue Izquierdo y hay reclamo por Gastón Rodríguez By Emiliano Esteves MIRA TAMBIÉN Peñarol: arregló Acevedo, se fue Izquierdo y hay reclamo por Gastón Rodríguez

Acerca de su posición en la cancha, el “Rey” David contó que le gusta jugar “de enganche que me siento más cómodo o media punta. Con un 9 puedo jugar detrás de él también. Me caracterizo por la movilidad, me gusta meter diagonales y llegar siempre al área rival”.