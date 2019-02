David Mearns pide a las autoridades que rescaten el avión que llevaba a Sala

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

David Mearns, el científico y oceanógrafo británico que localizó en el Canal de la Mancha el avión que trasladaba al futbolista argentino Emiliano Sala, opinó que la Subdivisión de Investigación de Accidentes Aéreos (AAIB) de Gran Bretaña, tiene la obligación de investigar cuáles fueron las causas que provocaron el accidente.

En entrevista concedida al diario deportivo francés L'Equipe, Mearns sostuvo que "el AAIB tiene una misión: determinar las causas del accidente. No incluye necesariamente el retorno de restos humanos. Pero en este caso, el avión fue encontrado. ¿Por qué participar en estas búsquedas, ubicar el avión y luego decidir no recuperarlo? Especialmente cuando hay un cuerpo. Si este avión hubiera caído en un campo, el AAIB lo habría colocado en un cobertizo para estudiarlo. También habrían recuperado los cuerpos. ¿Cuál es la diferencia entre un avión en el agua y en tierra? Cuesta más dinero. Es caro, pero ¿cuánto dinero se gasta en estas dos familias? No tiene sentido entrar en esta investigación, encontrar el avión, lo que podría ayudar a encontrar pistas sobre lo que sucedió y darse por vencido".

Además, indicó que la operativa de reflotar el avión es cara, pero muy necesaria. "Es caro, pero ¿qué importa el dinero frente al deseo de dos familias? Es una operación delicada pero posible. Ya se han recuperado aviones en aguas más profundas".

Y agregó que la familia y todos los que realizaron donaciones necesitan transparencia sobre lo sucedido. "Ahora que no hay esperanza de encontrarlos vivos, la familia necesita tiempo para llorar. Mucha gente ha hecho donaciones, más de 5.000. Creemos que es necesario que sepan con toda transparencia lo sucedido".