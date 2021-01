Darwin Núñez mantiene la racha goleadora en 2021 con la camiseta de Benfica

Marca o Benfica!

Boa combinação entre Rafa e Waldschmidt na área do Santa Clara que culminou com um cruzamento do alemão para Darwin Núñez que encostou para o primeiro da partida.



Liga NOS (#12) | Santa Clara 0-1 Benfica#LigaNOS #CDSCSLB pic.twitter.com/pxYWc6LMDd