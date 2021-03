Darwin Núñez está en una lista de delanteros que interesan al Manchester City

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El nombre del atacante del Benfica de Portugal, Darwin Núñez, como ocurrió en los últimos meses de 2020, vuelve a estar en carpeta del Manchester City, según lo indicó el diario Daily Mirror. El medio británico dejó entrever que si Pep Guardiola no consigue al 9 que quiere y que codician varios equipos, el noruego Erling Haaland, el uruguayo entra entre los candidatos para suplir la posible baja de Sergio Agüero.

El “Kun”, de 32 años, todavía no renovó el contrato y su futuro es una incertidumbre, por lo que el City quiere asegurarse un buen fichaje en el mercado y también mejorar en la definición de las jugadas. Hasta el propio Guardiola lo dejó en claro luego del triunfo por 2-0 ante el Borussia Mönchengladbach: “En general hemos jugado bien, pero no hemos sido lo suficientemente clínicos en la delantera… tenemos que ser más clínicos. Hay que terminar la acción, o al menos obligar al arquero a hacer una atajada, y no lo hicimos”.

La prioridad es Haaland y el diario The Mirror indicó que los directivos del Etihad quieren intentar negociar con su agente Mino Raiola. Pero no la tendrán nada fácil, porque el Chelsea también está decidido a ganar la pulseada.

En consecuencia, también están las alternativas. Allí aparece Darwin Núñez del Benfica junto a Romelu Lukaku, del Inter y Alexander Isak, de la Real Sociedad.