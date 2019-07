Darwin Núñez faltó a la práctica de la selección Sub 23

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La selección dirigida por Gustavo Ferreyra, que se prepara para los Juegos Panamericanos que se llevarán a cabo en Lima a partir del 26 del presente mes, cumplió con su segunda jornada de entrenamientos. Y hubo una ausencia significativa: la de Darwin Núñez, quien llegó ayer lunes de Estados Unidos, donde Peñarol llevó a cabo la pretemporada.

El delantero carbonero no fue ni le avisó a los técnicos celestes que no iría. Su ausencia tuvo lugar en medio de una intención de Peñarol de que no participe en los Juegos Panamericanos, así se lo manifestó a Ovación, el vicepresidente del club Rodolfo Catino. Es más, lo iba a plantear en el Consejo Directivo porque el club tiene por delante jugar los octavos de final de la Copa Sudamericana y pretenden contar con Núñez, quien hizo una muy buena pretemporada e incluso anotó el gol que le dio a los dirigidos por Diego López, el triunfo clásico.

Cabe recordar que los clubes no tienen obligación de ceder a los jugadores para los Juegos Panamericanos, pero Núñez ya fue inscripto en la lista de 18 que viajarán a Lima.

Esta tarde el plantel carbonero regresa a trabajar en Los Aromos.