Darwin Núñez no estuvo entre los titulares en el táctico de Peñarol

Miércoles de trabajo táctico en Los Aromos para Peñarol. Ya pasó el empate sin goles ante Juventud en el Campeón del Siglo que le arrebató el primer puesto en solitario de la Anual (lo comparte con Cerro Largo) y ahora la mira está puesta en el partido del sábado ante River Plate por la penúltima fecha del Intermedio. Y hubo novedades.

La principal, sin dudas, es que Darwin Núñez no integró la oncena titular con la que trabajó el técnico mirasol. El delantero hizo trabajos diferenciados al costado del campo, pero a su vez el técnico aprovechó para trabajar con Luis Acevedo como compañero de ofensiva de Lucas Viatri ante la eventualidad de que en horas se concrete el pase de Núñez a Almería, ya que está previsto que este jueves se reúna una comitiva de Peñarol (en la que no estará el presidente Jorge Barrera, pues no viajó, pero sí Isaac Alfie, Evaristo González y Alejandro Ruibal) con representantes de Almería, club que quiere al delantero.

No obstante, no puede decirse que Núñez está descartado ni nada por el estilo para enfrentar a River el sábado. El que sí parece difícil que llegue en condiciones es Walter Gargano.

El "Mota" aún no retornó de México y, teniendo en cuenta que el próximo fin de semana se jugará el clásico, seguramente sea preservado, aunque sí iría al banco de suplentes. El que no estaría a la orden aún sería Cristian Rodríguez, pues sigue trabajando diferenciado y con el Clausura como meta, ni siquiera el clásico.

Los 11 en Los Aromos

Hubo otras novedades en la oncena, como la presencia de Enzo Martínez en la zaga en sustitución del suspendido Rodrigo Abascal; el ingreso de Giovanni González al lateral derecho en reemplazo de Ezequiel Busquets (razones técnicas), el juvenil Matías De los Santos por Gargano y el retorno de Agustín Canobbio (cumplió la sanción) como mediocampista externo en lugar de Fabián Estoyanoff.

La oncena con la que trabajó "Memo" López este miércoles en Los Aromos fue: