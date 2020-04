Darwin Núñez dijo que no jugó al fútbol en Artigas y explicó por qué regresó de España

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

“Llegué a Carrasco y me vine para Artigas. Traje a mi mamá que es mayor por un tema de salud debido al coronavirus. Dicen que anduve por el Centro y nada que ver, mi hermano es muy parecido a mí", le dijo Darwin Núñez al programa “100% Deporte” (Sport 890).

El futbolista del Almería que se inició en Peñarol y que estaba reservado por el maestro Oscar Washington Tabárez para el inicio de las Eliminatorias con la selección uruguaya, fue blanco de críticas en las últimas horas ya que trascendió que luego de llegar a Artigas jugó un partido con sus amigos, algo desmentido por Núñez.

"No voy a ser tan mala gente de salir a la calle sabiendo que vengo de un país que está jodido. Que la gente sepa que no soy yo el que anda por el centro, siempre me confunden con mi hermano porque somos muy parecidos", explicó el jugador de 20 años.

“Mi madre estaba conmigo en Almería y estábamos con mucho miedo porque ella es grande y tiene las defensas bajas. Por eso quería sacarla de España y me pidió que volviera con ella por todo lo que está pasando acá. Logré el permiso del club y nos vinimos. Llegamos al Aeropuerto de Carrasco y me estaba esperando el ‘Chino’ (Edgardo Lasalvia, su representante) y me vine directamente a Artigas. No circulé por Montevideo y ni siquiera fui a la ciudad de Artigas. Me vine directamente al campo que es a 10 kilómetros del centro”, contó Darwin Núñez.

El futbolista, molesto con la situación, remarcó que “la gente dice que me vieron en el centro paseando y que hice un partido de fútbol. Es mentira. Desde que compre la chacra hablé con mi hermano y algunos amigos para que hicieran una cancha de fútbol 7 y cuando llegué eran ellos los que estaban jugando y no yo, si estamos aislado con mi madre. Somos conscientes de lo que está pasando. No somos tan mala gente de llegar de España, un país que está re complicado, y me voy a ir a sacar fotos con la gente ni comer un asado con mis amigos. Yo no quiero el mal para la gente, quiero lo mejor y que esto termine ya”.

Acerca del entrenamiento, el delantero explicó que “en Almería no podía entrenar porque no tenía espacio ya que estaba en un apartamento y decidí venirme por eso también. Le dije al presidente que no me venía de vacaciones y estoy entrenando desde que llegué. Tengo esa prioridad acá en el campo y no salgo a la calle”.

Consultado acerca de quién denunció que él había jugado al fútbol, Darwin dijo que “supuestamente mi viejo averiguó y fue un vecino de acá que dijo que me vio jugando pero era mi hermano que siempre se lo confunden conmigo. Me denunció y ya está en todos lados. Ahora no sé qué va a pasar. La gente tiene que saber que yo no estoy paseando por Artigas y que llegué de un país que está muy jodido. Yo estoy entrenando en casa. También confundieron a mi padre que salió a comprar cosas. Alguien tiene que salir. Pero lo confunden con mi tío que son parecidos y también ya se habla cualquier cosa. Esto me genera incomodidad porque yo no vengo a Artigas a hacerle maldades a la gente ni traer un virus. Vengo a aportar mi granito de arena para mi familia y para todos”.

El delantero que todavía no tiene fecha de regreso a España pero que sigue de cerca la situación junto a sus compañeros en un grupo de WhatsApp, cerró diciendo que “me dolía en el corazón ver a mi madre llorar y lo mejor que pudimos hacer es volver a Uruguay y por suerte ya estamos acá”.