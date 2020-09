Darwin Núñez se arrima al Benfica y con posible transferencia récord

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

"Lo que puedo decir es que las negociaciones están bien encaminadas, pero aún no puedo decir que estén cerradas". La palabra es de Edgardo Lasalvia, representante de Darwin Núñez, en relación a la posible llegada del delantero al Benfica de Portugal.

En diálogo con el medio luso O Jogo, Lasalvia agregó: "Creemos que llegará a un buen puerto. Primero los clubes tenían que estar de acuerdo, ahora es nuestra parte con el jugador. No creo que se caiga el trato o que haya problemas. Pero esto es fútbol. y, hasta que no se firma, no se cierra".

Lo cierto es que parece muy difícil que el delantero uruguayo dispute la próxima temporada en Almería y de hecho tiene todo encaminado para hacerlo en las Águilas con un contrato por cinco años y con transferencia récord.

Es que el diario Récord de Portugal indica que el trato se cerraría en unos 25 millones de euros que transformaría a Núñez en la transferencia más alta en la historia del Benfica, un récord que hoy tiene al mexicano Raúl Jiménez en lo más alto que llegó a los lusos por 22 millones desde el Atlético de Madrid.

Como si eso fuera poco, el delantero uruguayo podría batir otro récord ya que también sería la venta más grande de la Segunda División de España, según datos de Transfermarkt.

Jimmy Floyd Hasselbaink lidera ese ranking con 22.5 millones que fue lo que pagó Chelsea por el delantero cuando defendía al Atlético de Madrid en la categoría de plata del fútbol español.

Ese ranking tiene en el segundo puesto a Alfonso que pasó del Betis al Barcelona por 16.5 millones y Ricardo Oliveira que fue del Betis al Al-Jazira por 15 millones.