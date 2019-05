Los darseneros ante un desafío diferente

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

River Plate marcha penúltimo en la tabla del Torneo Apertura, donde suma sólo nueve unidades. Ha recibido varias goleadas, lo que lo hace tener 21 goles en contra. Algo insólito para un equipo dirigido por Jorge Giordano.



Mañana los darseneros reciben a Peñarol, que lidera la tabla, en el Estadio Centenario. Seguramente, el fin de semana sin fútbol sirvió para enterrar los cuatro goles que les hizo Progreso en la décima fecha. Y para trabajar de cara al partido con los aurinegros. Quizás el partido frente al grande le venga como anillo al dedo para recuperarse.



“El tiempo va sellando las heridas, pero nosotros ya habíamos preparado el partido. Nos dio para hacer algún retoque más y trabajar sobre Peñarol un poco más. Llegamos bien al partido”, aseguró el técnico Jorge Giordano.

“Es una oportunidad para ver realmente quienes somos. Después de Nacional hicimos un buen partido con Fénix y volvimos a hacer un mal partido con Progreso. Hasta antes del partido con Nacional estábamos entre los menos vencidos y en tres partidos quedamos entre los más vencidos”, admitió el floridense.

“Lo de Nacional fue desastroso, vergonzoso. Parecía que no hacíamos nada por el juego, contra Progreso fue distinto. Tomamos tres goles muy raros y erramos un penal cuando estábamos perdiendo 2 a 0. Como yo le decía a los jugadores, a la gerencia y a los directivos, en estos momentos si das muchas explicaciones todo suena a excusas. Ahora tenemos que ver quiénes somos contra Peñarol. El desafío es con nosotros mismos”, afirmó el técnico que sabe que no es habitual que lo mantuvieran en el cargo en esta situación. “Eso habla de algo, aunque no quiere decir que sea para siempre. Pero hasta el último día vamos a estar firmes y con convicción”, afirmó.



“Peñarol es un gran equipo y pudo recuperar jugadores. Hay muchas cosas que cuidar. Pero hoy el desafío es saber quiénes somos nosotros. Y se lo he transmitido a los jugadores”, finalizó Giordano.