Darío Silva: “Tabárez es un inútil, nunca le ganó a nadie”

Darío Silva está radicado en España y trabaja en una pizzería de Málaga, ciudad en la que reside hoy a los 47 años después de haber tenido una carrera que comenzó en Defensor Sporting y que luego continuó en Peñarol para dar el salto a Europa.

Pero cada aparición del olimareño en los medios, trae polémica y la última que hizo en Radio Marca no fue la excepción ya que el exjugador disparó munición pesada contra el maestro Oscar Washington Tabárez.

Ante la consulta para analizar el fútbol uruguayo, Darío Silva dijo que “¿Tabárez el mejor entrenador que tuve? Tabárez es un inútil, nunca le ganó a nadie. En 14 años con la selección Uruguay sólo ha ganado una Copa América. Aquí en Europa se pierde una Champions League y estás en la calle”.

La dura acusación contra Tabárez continuó: “Estadísticamente no le aportó nada a Uruguay. Con los jugadores que hemos tenido en la delantera y en la defensa, no hemos salido campeones del mundo. El mejor entrenador que tuve en el mundo fue Trapattoni, él me enseñó el fútbol”.

A la hora se ser consultado por los delanteros y darle opciones entre Luis Suárez y Diego Forlán, Darío Silva fue claro: “Me quedo con Edinson Cavani. Es parecido a mí. Tiene velocidad, potencia y carácter. Con Neymar le sucedió. Por mucho que viniera de un equipo grande como el Barcelona, tenía que respetar a los que ya estaban allí en el club”.

“Estoy soñando con ver a Cavani en el Real Madrid. Espero que no se adelante el Newcastle. Creo que a Florentino no le interesa este jugador pero ojalá vistiera de blanco aunque le veo más en el Newcastle. Por la plata baila el mono y si digo las cosas es por algo...", agregó el olimareño.

Por otra parte, Silva de deshizo en elogios hacia Federico Valverde, actual jugador del Real Madrid y expresó que “ha sido una irrupción extraordinaria. La sangre indígena de nuestros antepasados nos aporta una gran resistencia".

Consultado por el momento del capitán de la selección uruguaya, Diego Godín, quien dejó España para irse a Italia, Darío Silva contó que “sólo hay que mirar atrás y ver la historia. Los españoles y los uruguayos nunca lo hicieron demasiado bien cuando salieron desde España hacia Italia. Fíjense en Forlán cuando fue al Inter o los españoles que fueron allí".

Y hablando de capitanes, el olimareño hizo una confesión: “Siempre fui un jugador de equipos pequeños. Nunca me gustó ser capitán".

Por último, Darío Silva contó su amor por el ciclismo y dio la explicación: “Fue gracias a mi padre. Él tenía una bici y con ella gané muchas fibras rápidas para aprovecharlas luego en el fútbol. Ahora quiero ayudar al ciclismo andaluz. Que vuelvan a tener una nueva oportunidad".