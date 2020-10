Darío Denis: "No era de la preferencia de Leo Ramos; estaba a un costado"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Darío Denis fue uno de los arqueros que fue a buscar Danubio a principio de este 2020 y jugó como titular los primeros siete partidos del Torneo Apertura. La historia cambió cuando los franjeados decidieron cesar al técnico Martín García y llegó Leonardo Ramos. Después de no ser tenido en cuenta por el nuevo entrenador, ni siquiera para las prácticas de fútbol, el arquero y el club llegaron a un acuerdo y este próximo lunes firmará la rescisión que ya está acordada, por lo que el jugador quedará en condición de libre.

"Fue una decisión de mutuo acuerdo, la verdad es que yo en Danubio no era de la preferencia de Leo Ramos y ta, decidimos los dos que lo mejor era rescindir. Ellos para ahorrar algo de dinero y yo para buscar otra oportunidad en otro lado. En Danubio no estaba haciendo fútbol, no hacía definiciones, estaba a un costado", explicó el guardameta a Ovación.

El arquero que vive en El Dorado (Las Piedras) contó que "cuando sacaron al 'Tato' y vi que venía Ramos sabía que me iba a sacar del equipo porque estaba Ichazo, y él es campeón con Leo. Por dentro ya tenía asumido que podía pasar cualquier cosa. No fue algo que me sorprendió cuando me sacó, sí me sorprendió que no esté ni entre los suplentes, pero bueno, son decisiones del entrenador, son gustos del entrenador, y se respetan. Con Leo Ramos está todo perfecto, hablamos siempre en buenos términos".

El lunes, Danubio visitó a Deportivo Maldonado y empató 0-0 en el Estadio Domingo Burgueño Miguel por la fecha 14 del Apertura. En ese partido no estaba a la orden Salvador Ichazo y Ramos decidió hacer debutar el joven Emiliano Bermúdez y ni siquiera poner de suplente a Denis, que vio el encuentro desde la tribuna.

Sobre su rendimiento, Denis comentó que "pienso que fue bueno. No tuve errores, no tuve falencias, pienso que transmití seguridad como acostumbro. Son preferencias del entrenador, pienso que entre Ichazo y yo no hay diferencias, va en el gusto del técnico, puede jugar cualquiera de los dos".

Darío Denis ya retiró sus pertenencias, se despidió de sus compañeros y este sábado ya no fue a entrenar porque el lunes firmará la rescisión y quedará como jugador libre a la espera de un nuevo club. "Los únicos llamados que he recibido fueron para ofrecerme para entrenar, no para contratarme, está quieta la cosa", explicó quien es manejado por Mauro Delgado.

"A esta altura yo no puedo decirle que no a nada. Estoy sin equipo, sin ninguna propuesta. Cuando aparezca algo lo vamos a analizar, pero seguramente agarre", concluyó quien tiene una hija, Julieta, de nueve años.