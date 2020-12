Los referentes responden: ¿cómo puede Nacional dar vuelta la serie frente a River?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Nacional tiene esta noche una parada muy complicada. Juega la revancha frente a River Plate, por los cuartos de final de la Libertadores. River es uno de los mejores equipos de América, y debe levantar un resultado de 2 a 0 en contra.

La ilusión de clasificar a semifinales, algo que los tricolores no consiguen desde hace una década, es muy grande. La empresa es harto difícil, pero los equipos uruguayos han sorteado grandes escollos a lo largo de la historia. Y eso también alimenta la esperanza de los hinchas tricolores.

Enrique "Pelado" Peña

“Ganarle se puede; los equipos uruguayos en las difíciles sacan la garra. Va a ser complicado porque River es un gran equipo y uno de los candidatos desde que empezó la Copa. Nacional tiene que salir convencido a la cancha”, dijo Enrique Peña.

“Pasa por el mensaje del entrenador, que tiene que poner tres delanteros y una mitad de la cancha que corra y meta. El mensaje del técnico es clave. Si yo fuera él, le preguntaría al ‘Cacho’ Blanco, que lo tiene ahí y fue dos veces campeón de América y del Mundo”, añadió el volante.

Y puso un ejemplo: “Nosotros perdimos con Colo-Colo 4 a 0 en Chile. Y en la revancha ganamos 2 a 0, pero pudimos haber hecho 15 goles. Recuerdo que con el “Indio” Morán no dejábamos pasar a nadie en la mitad de la cancha. Y Noé y Fonseca erraron no sé qué cantidad de goles. Colo-Colo fue el campeón ese año”, contó el “Pelado”.

William "Pato" Castro

“Es dificilísimo, muy complicado. River es un gran equipo y además hay que levantar dos goles. Si fuera un 1 a 0 era otra cosa”, dijo William Castro, campeón de América y del Mundo con los tricolores. “Habría que hacer un gol antes de los 20 o 25 minutos y después controlar el partido. Y anotar otro sin descuidarse, porque donde te hagan un gol se acaba todo para Nacional”, afirmó el “Pato”.

Juan Carlos "Cacho" Blanco

“Estamos dos goles abajo frente a un gran adversario, pero lo vamos a intentar. Hay que hacer dos goles para ir a penales. Y para conseguirlo hay que ponerlo todo. El corazón, la cabeza, el buen juego, la inteligencia y sobre todo la concentración”, afirmó Juan Carlos Blanco.

“Enfrentamos a un rival muy duro, potente, fuerte, que lleva tiempo estando a primer nivel en América. Mientras que nosotros estamos en un proceso con mucha gente joven. No podemos conseguir en unos meses lo que Gallardo viene haciendo hace cinco años. Todo lleva su tiempo, pero vamos a dar todo”, dijo el excampeón de América y del Mundo quien -como asistente técnico de Giordano- aseguró que ha hablado mucho del partido con el entrenador.

ruben Sosita: "Nada es imposible en Nacional" “Cuando uno está en Nacional no hay nada imposible, por la camiseta y la propia historia del club. Esa es la mentalidad de siempre en Nacional, la que te encontrás cuando llegás al club”, dijo Ruben Sosa.

“Yo me quedo con el primer tiempo del partido en Argentina, en la cancha de Independiente, cuando las cosas salían bien y ellos respetaron a Nacional. Luego las cosas cambiaron y nos hicieron dos goles, por la calidad de jugadores que tienen y por el tiempo que llevan juntos también”, añadió “Sosita”.

“Para poder darlo vuelta no hay que salir a lo loco. Y hacer un gol en el primer tiempo. Y no ir a buscar el segundo enseguida porque si te empatan se complica todo. Lo ideal, cuando uno está dos goles abajo, es hacer uno en cada tiempo”, analizó quien fue tres veces Campeón Uruguayo en Nacional.

“Hay que controlar la ansiedad, porque por más que se juega sin público, el jugador igual lo siente. He hablado con algunos muchachos y sé que ya están deseando que empiece el partido”.

Washington Sebastián "Loco" Abreu

“Hay que hacer un gol enseguida para traspasarle la inseguridad a River y desacomodarlo, pero si el partido va por los carriles normales, revertir un resultado negativo de 2 a 0 frente a un equipo como River va a ser complicado”, reconoció Sebastián Abreu. “Ahora, si nos remitimos a los ancestros de nuestro fútbol, del maravilloso fútbol uruguayo, tenemos que decir que se puede. Porque aunque no hay que vivir de la historia, hay que tenerla en cuenta. Más allá de las grandes diferencias económicas y de ligas entre la argentina y la nuestra”, añadió el “Loco” quien supo ser Campeón Uruguayo con el equipo albo y también argentino con River Plate.

Jorge "Superman" Seré

“Nacional lo puede dar vuelta, aunque es muy difícil, pero me baso en que ya ha pasado y con resultados más abultados todavía", dijo Jorge Seré. "Nosotros en el 93 perdimos 4 a 0 con Cruzeiro allá, ¡y con Cruzeiro! Y en la revancha ganamos 3 a 0, no nos dio para pasar es cierto, pero hicimos tres goles", contó el hoy comentarista.

"Lo que hay que hacer es salir pensando en hacer un gol, no dos. Si piensan en los dos goles no lo van a lograr. Si hacen un gol en el primer tiempo, lo pueden conseguir”, añadió el exarquero campeón de América y del Mundo.

Richard "Chengue" Morales

“Claro que se puede. Nacional ya no tiene nada que perder. Yo prefiero un 4 a 0 en contra pero salir a buscar el partido. Presionar alto y que sea lo que Dios quiera. River juega bien, pero no es el Barcelona”, dijo Richard “Chengue” Morales. “Hay que hacer un gol en el primer tiempo, y seguro que River ya no va a jugar tan liberado; ya no se va a sentir clasificado. No quiero ni imaginarme que Nacional se vaya a meter atrás esperando para salir de contragolpe".