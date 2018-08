A dar vuelta la pisada

Cerro tuvo libre en la tercera fecha del Clausura y por ende sumó los tres puntos de su partido frente a El Tanque-Sisley. Pero lejos estuvieron los albicelestes de descansar el fin de semana. Los dirigidos por Fernando Correa preparan la revancha frente a Bahía por la Copa Sudamericana. Cabe recordar que en Brasil cayeron por dos goles, y para seguir adelante deberán por lo menos, anotar la misma cantidad de tantos.

Los albicelestes entrenaron ayer en las primeras horas de la tarde, pero solamente pudieron hacer trabajos leves y algo de definición, porque el estado del campo de su estadio no permitió realizar el trabajo táctico que tenían previsto. Sólo pudieron intentarlo en la cancha de fútbol 5 que está frente al estadio.

Es más, en los días previos, tuvieron que ir a entrenar a unas canchas de piso sintético y esto perjudicó los tendones de varios futbolistas. Hoy vuelven a practicar y lo que puedan hacer dependerá de cómo esté el estadio Tróccoli. Lo bueno es que para la revancha copera concentrarán, seguramente en el hotel Sheraton.

Con el mal estado del campo, lejos están el “Petete” y su ayudante Nelson Abeijón, de definir el equipo para el partido de mañana ante Bahía. Pero es probable que sea muy parecido al que jugó en la ida, aunque no se descarta algún cambio en la mitad de la cancha o en la ofensiva. En la zona de volantes dependerá de la recuperación de Porras que está con una molestia en el posterior.

Correa se lamenta que Guillermo Rodríguez no pueda ser de la partida porque no fue inscripto a tiempo para la copa, debido a que aún no había llegado su habilitación. Así las cosas, la dupla de zagueros seguirá conformada por Izquierdo y Darwin Torres.

Guillermo ya está habilitado para la actividad local y seguramente debutará con su nueva camiseta en el partido frente a Nacional por la cuarta fecha, el sábado en el Tróccoli.

Correa tiene claro que la clave para dar vuelta la pisada es presionar más arriba y mantener la concentración.