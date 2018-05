Primer tiempo.

Danubio pegó de arranque. Iban solamente tres minutos cuando Leandro Sosa tomó una pelota de volea y la colocó contra el palo izquierdo de un Camilo Vargas que poco pudo hacer para evitar la caída de su arco.

De todas maneras, luego de la conquista Danubio no fue el mismo y no pudo imponer el ritmo con el que había comenzado. Deportivo Cali se dio cuenta que teniendo la pelota podía complicar a los locales y eso fue lo que hizo. Se hizo dueño del esférico y tuvo chances claras de marcar un empate que no concretó.

El paso de los minutos y la cancha pesada por la lluvia también terminaron jugando su partido, aunque el franjeado terminó mejor y contó con buenas posibilidades de estirar la ventaja. Nuevamente Leandro Sosa, con un disparo desde media distancia, fue quien contó con otra jugada clave que no terminó dentro del arco por la buena respuesta de Vargas.

Pocos minutos antes del final, David Terans tuvo la más clara después del gol con un remate de aire que cayó en el techo del arco cuando el arquero colombiano solo atinaba a mirar. Danubio presionó y tuvo sus posibilidades aunque por el momento no le alcanza para clasificar y debe cuidarse de los contragolpes de la visita.