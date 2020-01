Danubio pide renuncia de Sandro Facchín por decir que le llegan "fotos de niñas desnudas"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

“La Comisión Directiva resolvió por unanimidad solicitar la renuncia inmediata del directivo Sandro Facchín. Los comentarios emitidos por el mencionado directivo no representan los valores de nuestra institución”. Ese comunicado lo publicó la cuenta de Twitter de Danubio cerca del mediodía del sábado.

📄 Comunicado



La Comisión Directiva resolvió por unanimidad solicitar la renuncia inmediata del directivo Sandro Facchín. Los comentarios emitidos por el mencionado directivo no representan los valores de nuestra institución. — Danubio Fútbol Club (@DanubioFC) January 25, 2020

¿La razón? El directivo de la franja, Sandro Facchín, utilizó las redes sociales para contestar un tuit de una chica que publicó: “Sueño con un país donde ningún viejo se de vuelta a mirarle el culo a una gurisa de 15”.

Facchín respondió: “Mirar tampoco? Entiendo (yo no lo practico) que las moleste el piropo. Pero mirar??? Sinceramente, no lo comparto. Y además ahora que releeo bien, porque "un viejo" no? Un joven si? La apreciación de la belleza está condicionada a la edad?”.

Mirar tampoco? Entiendo (yo no lo practico) que las moleste el piropo. Pero mirar???

Sinceramente, no lo comparto. Y además ahora que releeo bien, porque "un viejo" no? Un joven si?

La apreciación de la belleza está condicionada a la edad? — El Tano (@sandrofacchin) January 23, 2020

Eso generó una conversación en la que luego se subieron algunos tonos y se sumaron más usuarios repudiando la actitud de Facchín.

El directivo de Danubio luego escribió: “Me llegan por WhatsApp. No sólo culos, también tetas, comportamientos extraños, maquinaria, chistes, gente haciendo cosas raras. Me llegan muchas cosas x WhatsApp, algunas refieren a FB otras no. Alcanza?”.

Me llegan por WhatsApp. No sólo culos, también tetas, comportamientos extraños, maquinaria, chistes, gente haciendo cosas raras. Me llegan muchas cosas x WhatsApp, algunas refieren a FB otras no. Alcanza? — El Tano (@sandrofacchin) January 25, 2020

Eso desató más repudio en las redes y en Danubio no hicieron caso omiso al tema: en el mediodía del sábado, el club le solicitó la renuncia al directivo que luego hizo algunas aclaraciones en su cuenta de Twitter.



En el día de ayer, la desafortunada respuesta a un tuit donde una chica manifestaba "un sueño" que todas las personas de bien compartimos, fue tergiversada al punto de recibir amenazas de muerte, ser acusado de pedofilo, de violador, y otras acusaciones que la justicia evaluará. — El Tano (@sandrofacchin) January 25, 2020

Facchín cerró el tema pidiendo las disculpas del caso: "Creo oportuno pedir disculpas en primer lugar, a mis compañeros de directiva, en segundo lugar a la hinchada, y por último a los funcionarios y planteles de la institución".